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Motivul șocant pentru care stadionul NU va fi plin la Universitatea Craiova – Ararat-Armenia! Fanii olteni au fost induși în eroare

Universitatea Craiova joacă un meci crucial pentru calificarea în Europa League, însă o confuzie legată de abonamente a dat peste cap vânzarea biletelor.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 11:19
Motivul socant pentru care stadionul NU va fi plin la Universitatea Craiova AraratArmenia Fanii olteni au fost indusi in eroare
EXCLUSIV FANATIK
Oltenii nu se înghesuie! Câte bilete s-au vândut pentru Universitatea Craiova – Ararat
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Universitatea Craiova va da în această seară un examen extrem de important. Campioana României va primi vizita celor de la Ararat-Armenia, în prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League. Deși partida are o miză foarte mare, oltenii nu s-au înghesuit la casele de bilete.

Oltenii nu se înghesuie! Câte bilete s-au vândut pentru Universitatea Craiova – Ararat

Formația din Bănie se luptă cu Ararat-Armenia pentru un loc în faza principală a UEFA Europa League. La prima vedere, campioana României pleacă cu prima șansă, având un lot mai valoros. Totuși, fotbalul armean a crescut mult în ultimii ani, iar Universitatea Craiova nu trebuie să lase garda jos.

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Oltenii au locul asigurat într-o cupă europeană. În cazul în care nu trece de Ararat-Armenia, Universitatea Craiova va evolua în Conference League. Totuși, o calificare în Europa League ar veni la pachet cu un cec mult mai mare din partea UEFA, iar dorința conducerii este să facă un progres față de sezonul precedent.

Confuzie totală printre fanii Universității Craiova! Motivul pentru care mulți nu și-au cumpărat bilet pentru meciul cu Ararat

Deși meciul este unul extrem de important pentru Universitatea Craiova, până în ziua partidei s-au vândut sub 20.000 de bilete. Tibi Cocora, reporterul FANATIK, a precizat că mulți suporteri nu au înțeles anunțul conducerii și încă sunt convinși că pot intra pe stadion cu abonamentul cumpărat la startul sezonului. Acest lucru nu se va întâmpla însă, întrucât Universitatea Craiova a anunțat clar că, pentru meciul din play-off, este necesar un bilet separat.

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„Cam 14.000-15.000 de bilete au fost vândute până ieri după-amiază. Cred că vor fi peste 20.000 de oameni pe stadion la ora meciului. Oltenii lasă impresia că nu vor reuși să umple stadionul. Lumea și-a dorit foarte mult ca Universitatea Craiova să ajungă într-o grupă europeană.

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Foarte multe persoane nu au aflat până în ziua de astăzi o informație foarte importantă. La meciul acesta nu se intră cu abonamentul, trebuie cumpărat un bilet separat. În continuare, foarte multe persoane nu cumpără bilete pentru că au abonament. S-a specificat la începutul sezonului că în play-off nu se intră cu abonamentul”, a explicat reporterul FANATIK Tibi Cocora.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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