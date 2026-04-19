Motivul surprinzător pentru care toți băieții lui Tyson Fury au același prenume. De ce se numesc „Prince”

Într-un documentar care îl are în centrul atenției, Tyson Fury a dezvăluit motivul surprinzător pentru care toți băieții lui au același prenume. Campionul englez a uimit cu declarația sa, precizând totodată și că fetele sale au nume cu deosebite. Acestea au legătură cu mama lor.

Tyson Fury, adevărul despre prenumele celor patru fii

Tyson Fury (37 ani) . Campionul mondial la categoria grea s-a întors pe unul dintre cele mai cunoscute stadioane din lume. Sportivul l-a învins la puncte pe rusul Arslanbek Makhmudov, într-un meci disputat în Londra, Marea Britanie.

A dezvăluit de curând care este . A hotărât să se concentreze mai mult pe carieră, dar și pe viața de cuplu. E un pugilist care se bucură de o familie numeroase, având patru băieți și trei fete, alături de frumoasa sa parteneră de viață, Paris.

De curând a povestit în cadrul documentarului „At Home with the Furys” motivul pentru care copiii săi au primit același prenume. Concret, băieții lui se numesc toți Prince, însă au și al doilea prenume pentru a-i putea deosebi unul de celălalt. Boxerul a spus că a făcut această alegere cu un motiv foarte bine întemeiat.

„Eu sunt un rege, iar ei sunt prinți până își câștigă propriul nume”, a explicat Tyson Fury, relatează . Băieții pugilistului britanic sunt: Prince John James, Prince Tyson Fury II, Prince Adonis Amaziah și Prince Rico Paris. Rico este un omagiu pentru vărul său Rico Burton, iar Paris este numele soției sale.

Pe de altă parte, fetele au toate nume de orașe europene, precum mama lor. Micuțele au fost botezate cu prenume speciale, printre care se numără Venezuela, Valencia și Athena. Renumitul sportiv are parte de o existență plăcută alături de cei dragi, departe de lumina reflectoarelor. Ei duc un trai decent.

Cum arată viața de familie a lui Tyson Fury

„Trăim o viață foarte normală zi de zi. Nu zic nu, avem și momente incredibile și călătorii nebune, și există și acel stil de viață de ‘celebritate’, dar în general încercăm să păstrăm o viață normală…ca părinți, familie, copii la școală, câine, parc, rutină.

Și cred că oamenii probabil nu cred că așa ne trăim viața, pentru că aud asta destul de des”, a spus soția lui Tyson Fury, în același documentar.

În altă ordine de idei, foarte puțini oameni știu că fiul cel mare al sportivului calcă pe urmele celebrului său tată. Prince John James are doar 14 ani, dar se antrenează pentru a fi unul dintre cei mai buni boxeri de la categoria grea.

Sora sa, Venezuela, s-a logodit deja la aniversarea de 16 ani, lucru care i-a șocat pe internauți. Multe persoane au rămas uimite de faptul că părinții au fost de acord cu această logodnă care s-a produs în urmă cu doar câteva luni.