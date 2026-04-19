Life

Motivul surprinzător pentru care toți băieții lui Tyson Fury au același prenume. De ce se numesc „Prince”

Ce argument are Tyson Fury legat de faptul că cei patru fii au primit același prenume. Celebrul pugilist britanic a dat cărțile pe față despre această alegere unică.
Alexa Serdan
19.04.2026 | 18:45
Tyson Fury are 4 băieți și 3 fete. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Într-un documentar care îl are în centrul atenției, Tyson Fury a dezvăluit motivul surprinzător pentru care toți băieții lui au același prenume. Campionul englez a uimit cu declarația sa, precizând totodată și că fetele sale au nume cu deosebite. Acestea au legătură cu mama lor.

Tyson Fury, adevărul despre prenumele celor patru fii

Tyson Fury (37 ani) a revenit în ringul pe box după o pauză de 15 luni. Campionul mondial la categoria grea s-a întors pe unul dintre cele mai cunoscute stadioane din lume. Sportivul l-a învins la puncte pe rusul Arslanbek Makhmudov, într-un meci disputat în Londra, Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

A dezvăluit de curând care este adevăratul motiv pentru care a mai dat o șansă pasiunii sale. A hotărât să se concentreze mai mult pe carieră, dar și pe viața de cuplu. E un pugilist care se bucură de o familie numeroase, având patru băieți și trei fete, alături de frumoasa sa parteneră de viață, Paris.

De curând a povestit în cadrul documentarului „At Home with the Furys” motivul pentru care copiii săi au primit același prenume. Concret, băieții lui se numesc toți Prince, însă au și al doilea prenume pentru a-i putea deosebi unul de celălalt. Boxerul a spus că a făcut această alegere cu un motiv foarte bine întemeiat.

ADVERTISEMENT
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

„Eu sunt un rege, iar ei sunt prinți până își câștigă propriul nume”, a explicat Tyson Fury, relatează protv.ro. Băieții pugilistului britanic sunt: Prince John James, Prince Tyson Fury II, Prince Adonis Amaziah și Prince Rico Paris. Rico este un omagiu pentru vărul său Rico Burton, iar Paris este numele soției sale.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
Digisport.ro
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!

Pe de altă parte, fetele au toate nume de orașe europene, precum mama lor. Micuțele au fost botezate cu prenume speciale, printre care se numără Venezuela, Valencia și Athena. Renumitul sportiv are parte de o existență plăcută alături de cei dragi, departe de lumina reflectoarelor. Ei duc un trai decent.

ADVERTISEMENT

Cum arată viața de familie a lui Tyson Fury

„Trăim o viață foarte normală zi de zi. Nu zic nu, avem și momente incredibile și călătorii nebune, și există și acel stil de viață de ‘celebritate’, dar în general încercăm să păstrăm o viață normală…ca părinți, familie, copii la școală, câine, parc, rutină.

Și cred că oamenii probabil nu cred că așa ne trăim viața, pentru că aud asta destul de des”, a spus soția lui Tyson Fury, în același documentar.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, foarte puțini oameni știu că fiul cel mare al sportivului calcă pe urmele celebrului său tată. Prince John James are doar 14 ani, dar se antrenează pentru a fi unul dintre cei mai buni boxeri de la categoria grea.

Sora sa, Venezuela, s-a logodit deja la aniversarea de 16 ani, lucru care i-a șocat pe internauți. Multe persoane au rămas uimite de faptul că părinții au fost de acord cu această logodnă care s-a produs în urmă cu doar câteva luni.

Sportiva care aspiră la titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. Cine...
Fanatik
Sportiva care aspiră la titlul de cea mai frumoasă femeie din lume. Cine e rivala lui Paige Spiranac
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume....
Fanatik
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume. De ce a renunțat la România
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat...
Fanatik
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Dinamo se pregătește să prelungească acordul cu un fotbalist! Andrei Nicolescu: 'Discutăm pentru...
iamsport.ro
Dinamo se pregătește să prelungească acordul cu un fotbalist! Andrei Nicolescu: 'Discutăm pentru încă un an'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!