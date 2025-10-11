Motivul uluitor invocat de un jucător de tenis după ce a fost depistat pozitiv. Ce decizie a luat ITIA, după ce a suspendat-o 4 ani pe Simona Halep

În luna noiembrie a anului trecut, Goncalo Oliveira, care reprezintă Venezuela, nu a trecut un test antidoping efectuat la turneul challenger de la Manzanillo (Mexic). Ambele probe, A și B, conțineau metamfetamină.

Jucătorul de tenis a dat vina pe un sărut pentru dopaj

Suspendat provizoriu în luna ianuarie, jucătorul născut în Portugalia a negat vehement că s-ar fi dopat cu intenție. Conform , el a explicat în fața unui tribunal independent că un sărut i-a cauzat testul antidoping pozitiv.

Motivul invocat de sportivul în vârstă de 30 de ani nu a convins judecătorii de la tribunalul independent, iar aceștia au decis că Goncalo Oliveira, locul 460 ATP, nu poate dovedi că prezența drogului a fost neintenționată.

În urma acestei hotărâri, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a decis suspendarea jucătorului pe o perioadă de 4 ani. Lui Oliveira i se va scădea din pedeapsă timpul trecut de la pronunțarea suspendării provizorii, ceea ce înseamnă că se va putea întoarce pe terenul de tenis la 16 ianuarie 2029.

Alte cazuri de dopaj în care s-a dat vina pe sărut

Nu este prima dată când un sportiv dă vina pe un sărut pentru un test antidoping pozitiv. În 2009, tenismenul francez Richard Gasquet a scăpat de o lungă suspendare pentru dopaj, după ce Federația Internațională de Tenis a acceptat varianta că acesta a luat cocaină în mod accidental, sărutând o femeie într-un club de noapte.

Scrimera franceză Ysaora Thibus a fost achitată în iulie de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de acuzații de dopaj, după ce judecătorii au admis că a fost contaminată în 2024 cu substanța anabolizantă ostarine, după ce și-a sărutat partenerul pe o perioadă de 9 zile.

Ulterior, vicecampioana olimpică de la Tokyo a fost achitată de un tribunal al Federației Internaționale de Scrimă cu câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, ceea ce i-a permis să concureze acolo.

Simona Halep, suspendată și ea 4 ani de ITIA pentru dopaj

Dublă campioană de Grand Slam, Simona Halep a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2023, iar după o amplă investigație ITIA a decis suspendarea ei pentru o perioadă de 4 ani.

Fostul lider al clasamentului WTA nu a renunțat la a dovedi că a fost vorba de un dopaj neintenționat și s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv. După o altă analiză îndelungată, campioana noastră a primit un verdict favorabil. Mai exact, depus de Halep și i-a redus la 9 luni suspendarea.

Alte cazuri celebre de dopaj din lumea tenisului

După ce pe Simona Halep a târât-o într-un scandal interminabil, ITIA a dat dovadă de dublu standard când a venit vorba despre alți jucători de tenis depistați pozitiv. Așa s-a întâmplat și în cazul polonezei Iga Swiatek, găsită dopată cu trimetazidină.

ITIA a acceptat că testul pozitiv a rezultat în urma unei contaminări a unui medicament reglementat fără prescripție medicală (melatonină), fabricat și vândut în Polonia, pe care jucătoarea l-a luat pentru probleme legate de decalajul orar și de somn și .

Un alt caz celebru este cel al lui Jannik Sinner, fostul lider al ierarhiei ATP. Italianul a fost depistat pozitiv la un test de urină, având în organism clostebol, o substanță interzisă. Cu toate acestea, ITIA a decis să nu îi aplice o suspendare considerând că dopajul nu a fost intenționat.

Agenția Mondială Antidoping a depus un apel la TAS în care a contestat decizia ITIA și a anunțat mai apoi că . Hotărârea a stârnit un val de critici din partea multor sportivi din lumea tenisului, care au considerat că încă o dată cei aflați la vârf sunt favorizați.