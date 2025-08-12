Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!”

Elvir Koljic a fost lăsat pe bancă în meciul Oțelul - Rapid 1-1, din etapa a 5-a din SuperLiga. Care a fost motivul pentru care bosniacul nu a jucat.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 19:01
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galati E un teren pe care rateaza mult
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu a jucat Elvir Koljic în Oțelul - Rapid 1-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Rapid a plecat cu un singur punct de la Galați după 1-1 cu Oțelul în etapa a 5-a din Superliga. Costel Gâlcă a mizat în atac pe Antoine Baroan, în timp ce Elvir Koljic a privit meciul de pe banca de rezerve. De ce nu a fost trimis bosniacul în teren.

ADVERTISEMENT

De ce nu a jucat Elvir Koljic în Oțelul – Rapid 1-1

Rapid a înregistrat mai multe rezultate bune în acest start de sezon, însă Oțelul a opus rezistență în etapa a 5-a și nu le-a permis giuleștenilor să adauge o nouă victorie la zestre.

Elvir Koljic nu a fost trimis pe teren pe Costel Gâlcă, iar presupusul motiv pentru care bosniacul nu a fost aruncat în luptă este legat de cele 3 mari ratări pe care le-a avut pe același teren la debutul pentru Rapid, în luna februarie a acestui an, într-un meci terminat cu același scor.

ADVERTISEMENT

„Nu cumva nu a fost introdus pentru că e un teren pe care ratează mult?”, a fost întrebarea ridicată la fileu de moderatorul Cristi Coste. „A avut la debutul pentru Rapid contra Galațiului 3 ocazii rarisime.

Stop pe piept și dă din cădere, singur, milimetric pe lângă poartă. Are de pe linia porții, când îi sare mingea din nisip în tibie peste transversală, și mai are cu șpițul din 16 metri când vine fundașul din alunecare.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Și vorbeam cu el săptămâna trecută și i-am zis: ‘Dacă ești bine din punct de vedere fizic și te bagă mister, ar fi bine să întorci puțin ghinionul de la debut și să reușești să marchezi’”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

Marius Șumudică îl compătimește pe Elvir Koljic. „La ce calități are, e departe de unde ar fi trebuit să fie!”

Marius Șumudică l-a avut drept elev pe Elvir Koljic în a doua parte a campionatului trecut, când atacantul bosniac a fost adus de Rapid de la Universitatea Craiova. Tehnicianul român regretă faptul că vârful se accidentează des și nu se află la forma bună la care trebuia să fie în mod normal.

ADVERTISEMENT

„Mie-mi pare rău de Koljic, nu știu ce se întâmplă. Se accidentează foarte ușor. El trebuie să înțeleagă că este un munte de om și trebuie să sufere și să treacă peste probleme. La ce calități are, e departe de unde ar fi trebuit să fie”, a dezvăluit Marius Șumudică în cadrul unei ediții anterioare de FANATIK SUPERLIGA.

Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi

Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK...
Fanatik
Edi Iordănescu a pus tunurile pe Horaţiu Feşnic după coşmarul de la AEK Larnaca – Legia: „Ne-au pus pe butuci. M-au întrebat şefii: ‘Aţi avut vreun conflict în trecut?’”
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu...
Fanatik
FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu Aberdeen din play-off. Exclusiv
Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi...
Fanatik
Denis Drăguş, negocieri cu Legia Varşovia înainte de a ajunge la Eyupspor! Edi Iordănescu a explicat de ce a căzut mutarea: “Aveam nevoie de el!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'Am trăit fiecare zi!'. Val de mesaje postate de Mihaela Rădulescu, la aproape...
iamsport.ro
'Am trăit fiecare zi!'. Val de mesaje postate de Mihaela Rădulescu, la aproape o lună de la dispariția lui Felix Baumgartner
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!