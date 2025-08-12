Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!”

Rapid a plecat cu un singur punct de la Galați după . Costel Gâlcă a mizat în atac pe Antoine Baroan, în timp ce Elvir Koljic a privit meciul de pe banca de rezerve. De ce nu a fost trimis bosniacul în teren.

De ce nu a jucat Elvir Koljic în Oțelul – Rapid 1-1

Rapid a înregistrat mai multe rezultate bune în acest start de sezon, însă Oțelul a opus rezistență în etapa a 5-a și nu le-a permis giuleștenilor să adauge o nouă victorie la zestre.

Elvir Koljic nu a fost trimis pe teren pe Costel Gâlcă, iar presupusul motiv pentru care bosniacul nu a fost aruncat în luptă este legat de cele 3 mari ratări pe care le-a avut pe același teren la debutul pentru Rapid, în luna februarie a acestui an, într-un meci terminat cu același scor.

„Nu cumva nu a fost introdus pentru că e un teren pe care ratează mult?”, a fost întrebarea ridicată la fileu de moderatorul Cristi Coste. „A avut la 3 ocazii rarisime.

Stop pe piept și dă din cădere, singur, milimetric pe lângă poartă. , și mai are cu șpițul din 16 metri când vine fundașul din alunecare.

Și vorbeam cu el săptămâna trecută și i-am zis: ‘Dacă ești bine din punct de vedere fizic și te bagă mister, ar fi bine să întorci puțin ghinionul de la debut și să reușești să marchezi’”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică îl compătimește pe Elvir Koljic. „La ce calități are, e departe de unde ar fi trebuit să fie!”

Marius Șumudică l-a avut drept elev pe Elvir Koljic în a doua parte a campionatului trecut, când atacantul bosniac a fost adus de Rapid de la Universitatea Craiova. Tehnicianul român regretă faptul că vârful se accidentează des și nu se află la forma bună la care trebuia să fie în mod normal.

„Mie-mi pare rău de Koljic, nu știu ce se întâmplă. Se accidentează foarte ușor. El trebuie să înțeleagă că este un munte de om și trebuie să sufere și să treacă peste probleme. La ce calități are, e departe de unde ar fi trebuit să fie”, a dezvăluit Marius Șumudică în cadrul unei ediții anterioare de FANATIK SUPERLIGA.