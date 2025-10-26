Motivul uluitor pentru care FRF a fost amendată de FIFA. Ce legătură are Rapid cu această sancțiune

ADVERTISEMENT

Este vorba despre litigiul pe care Rapid îl are cu fostul fotbalist Ionuț Stancu, acesta cerându-și restanțele salariale în valoare de aproximativ 110.000 de euro. FRF a tot amânat punerea în aplicare a deciziei TAS prin care giuleștenii erau obligați să plătească datoria și a fost amendată de FIFA.

Ce amendă a primit FRF de la FIFA în cazul în care este implicat și clubul Rapid

După ce toate comisiile din România i-au respins cererile în care își cerea restanțele din perioada petrecută la Rapid (2004-2011), Ionuț Stancu s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne pentru a-și recupera banii.

ADVERTISEMENT

În primăvară, fostul fotbalist a primit câștig de cauză la TAS, iar FRF, prin comisiile abilitate, trebuia să pună în practică decizia venită de la Lausanne. Doar că forul de la Casa Fotbalului a tergiversat situația, lucru care i-a deranjat pe cei de la forul mondial.

Conform , în data de 9 octombrie, Comisia de Disciplină a FIFA a amendat FRF cu 7.500 de franci elvețieni. Mai mult, a amenințat forul de la Casa Fotbalului cu tăierea a 20% din fondurile distribuite de FIFA dacă nu pune în aplicare decizia TAS în decurs de 30 de zile.

ADVERTISEMENT

Rapid s-a adresat instanțelor civile

Fără să mai poată face prea multe, Comisia de Recurs a FRF a validat decizia TAS la începutul lunii august și a dictat împotriva Rapidului o penalitate financiară și un termen de 5 zile pentru a achita integral datoria către Ionuț Stancu.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au achitat restanțele către actualul antrenor secund de la Universitatea Craiova, însă nu au încheiat bătălia. Clubul patronat de Dan Șucu a mers în civil și a înregistrat o acțiune la Tribunalul București prin care încearcă anularea deciziei TAS.

”O decizie din 1 august a Curții Europene de la Luxemburg spune că anumite hotărâri din domeniul sportiv pot fi revizuite și de instanțele civile aferente țărilor UE, astfel încât căutăm varianta optimă. Mai avem la dispoziție o serie de proceduri, pentru că se încalcă ordinea publică și ordinea de drept din România”, declara la momentul respectiv .

ADVERTISEMENT

Reacția FRF la cazul Stancu

La începutul lunii septembrie, Ionuț Stancu și avocatul său Sorin Pană s-au adresat Comitetului Executiv al FRF și au solicitat sancționarea Rapidului pentru faptul că a atacat în civil o decizie definitivă a TAS, lucru care încalcă regulamentele în vigoare.

Sancțiunile merg de la avertisment și până la suspendare sau excluderea membrilor afiliați, însă FRF a tot evitat până acum să pună acest subiect pe ordinea de zi a Comitetului Executiv. ”Nu putem discuta cazuri aflate în desfășurare”, a fost răspunsul lui Adrian Stângaciu, șeful Departamentului Juridic de la Casa Fotbalului.

Acuzații dure ale avocatului lui Stancu

Avocatul lui Ionuț Pană s-a arătat indignat de faptul că FRF a tergiversat atât de mult punerea în aplicare a deciziei TAS și consideră că face acest lucru și acum, când nu discută în Comitetul Executiv sancționarea clubului Rapid pentru că s-a adresat instanțelor civile.

”Hotărârea pronunțată de FIFA este cât se poate de corectă. A fost nevoie de aproape șase luni pentru punerea în executare a deciziei TAS, deși aceasta era foarte clară. În tot acest timp, aplicarea regulamentelor a fost tergiversată, iar FIFA a observat această situație, pronunțând o decizie unică în fotbalul românesc.

Este adevărat că, între timp, FC Rapid a achitat integral datoria, dar a depășit cu mult termenele care atrăgeau sancțiunea depunctării. Speța a fost, practic, închisă fără consecințe reale, însă a mai rămas o problemă. În loc să respecte decizia, FC Rapid a ales să combată hotărârea TAS la instanța civilă din România.

Universitatea Craiova a fost dezafiliată pentru mai puțin de atât, la prima ședință, cu cea mai mare urgență. Nici n-au avut timp să-și retragă acțiunea de la instanță. În cazul Rapidului, i-am rugat frumos să închidem toate spețele, însă nu au dorit.

La data de 1 septembrie 2025, am sesizat și această chestiune Comitetului Executiv FRF, însă, până în prezent, nu a fost inclusă pe ordinea de zi. Nu s-a luat nicio decizie. Litigiul inițiat de FC Rapid se află în continuare pe rolul instanței civile, iar încălcarea este, în opinia mea, una foarte gravă. Vom vedea care va fi poziția FIFA și în legătură cu această situație”, a afirmat Sorin Pană.

Cine este Ionuț Stancu

Ionuț Stancu, acum în vârstă de 42 de ani, s-a născut la Craiova și a început fotbalul la Universitatea. Mijlocaș stânga de meserie, el a mai jucat împrumut la Rocar înainte de a ajunge la Rapid la începutul anului 2004, când .

Fără să fie un jucător decisiv, el a rămas sub contract cu giuleștenii până în vara anului 2011, dar cu perioade în care a fost împrumutat la Poli Iași și Pandurii Târgu Jiu. După aventura în Giulești a mai evoluat la ALRO Slatina, CS Mioveni, Universitatea Craiova, CSM Râmnicu Vâlcea și și-a încheiat cariera la FC Caransebeș.

Ce funcții a avut după încheierea carierei de fotbalist

La cinci ani după ce a agățat ghetele în cui a fost numit antrenor secund la echipa a doua a Universități Craiova, iar apoi a fost promovat manager. În perioada 2021-2024 a ocupat funcția de analist video.

În tot acest timp a rezistat în Bănie, în ciuda deselor schimbări de antrenori. El a lucrat cu Laurențiu Reghecampf, Marinos Ouzounidis, Eugen Neagoe, Ivaylo Petev, Mirel Rădoi, Corneliu Papură, Laszlo Balint și Dragoș Bon.

La începutul acestui an, odată cu revenirea lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova, Ionuț Stancu a primit o nouă avansare. El a fost numit în funcția de antrenor secund.