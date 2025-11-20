Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni: „Cad rău în fața voastră”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că Ion Țiriac și-a asumat faptul că va construi o sală polivalentă la Otopeni, acest lucru nu se va mai întâmpla. Care este motivul uluitor din spatele deciziei miliardarului român.

Miliardarul Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, a deschis la Otopeni o nouă galerie Țiriac Collection. În aceeași zonă urma să fie construită și o sală polivalentă, parte a unui amplu complex sportiv, însă în cadrul evenimentului de miercuri acesta a anunțat oficial că renunță la proiectul despre care se discută încă din 2022, fără să fi fost făcut vreun progres.

Motivul? Autoritățile române nu au oferit un acord pentru înălțimea necesară construirii. a mărturisit că a abandonat această idee.

„Nu-mi doresc nimic, eu îmi doresc 20-30-50 de școli ca ale lui Hagi, îmi doresc să fac în sfârșit academia, v-am promis de atâta timp, dar azi, din păcate, oficial vă anunț că nu pot să fac sala, nu mi-au dat înălțimea respectivă aici.

Mulțumesc public domnului prim-ministru care a încercat, domnului Bolojan, ministrului Transportului (n.r. Ciprian Șerban), un tânăr care a încercat. Dar autoritățile aeronautice nu știu după 20 de ani, după ce au montat instalațiile, dacă înălțimea corespunde sau nu. Hotelurile sunt mult mai înalte decât ce vreau eu să fac și mai departe”, a declarat Ion Țiriac, în cadrul evenimentului.

Proiectul bătea în retragere încă de anul trecut

În urmă cu un an, în octombrie 2024, Ion Țiriac dădea de înțeles că planul pentru ridicarea sălii polivalente a intrat bate pasul pe loc și că nu depinde de el ridicarea proiectului.

„Pe mine nu mă mai prindeți de-acum încolo vreodată să vă spun «fac asta, fac asta, fac aia», pentru că nu depinde de mine. Și dacă nu depinde de mine, iar cineva nu își ține cuvântul, cad eu rău în fața voastră. «Ia uite, bă, a zis Țiriac că face sală de 15.000 de locuri». Da, o făceam. Nu cu 300 de milioane, dar undeva la 100 de milioane tot era”, mărturisea Țiriac, acum mai bine de un an.

„Dar asta e, mergem înainte, fiți atenți, eu fac stadionul normal, cel de 4.000-5.000 de locuri, pentru că altfel îmi iau licența. Eu în 2027 rămân fără licență, în România nu ai unde să ții un turneu de tenis, fac academia, am dat drumul și la sala Nadia”, a adăugat Țiriac, la evenimentul de miercuri.

Cum va arăta proiectul plănuit de Ion Țiriac

, proiectul lui Țiriac de la Otopeni va cuprinde o academie de tenis cu 30 de terenuri, un stadion dedicat acestui sport, un bazin de înot ce va purta numele Cameliei Potec și o sală de gimnastică denumită în onoarea Nadiei Comăneci.

Întregul ansamblu, estimat la o investiție de circa 150 de milioane de euro, va include și zone rezidențiale. Pentru dezvoltare au fost cerute autorizații ce acoperă aproximativ 500.000 de metri pătrați.