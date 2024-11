Motivul uluitor pentru care Ovidiu Hațegan s-a retras din arbitraj: „Nu aș fi crezut că o mi se întâmple vreodată”

Ovidiu Hațegan (44 de ani) a renunțat să mai fie arbitru de centru începând cu sezonul 2024-2025. susține că a rămas fără pasiunea de a mai arbitra.

De ce s-a retras Ovidiu Hațegan din arbitraj: „Mi-a dispărut plăcerea de a arbitra”

Ovidiu Hațegan nu va mai fi văzut la centru în meciurile din SuperLiga și în meciurile internaționale, dar va activa în continuare ca arbitru VAR. De altfel, .

ADVERTISEMENT

„Pur și simplu mi-a dispărut plăcerea de a arbitra. Un lucru extrem, extrem de ciudat, care nu aș fi crezut că o mi se întâmple vreodată.

Am avut la dispoziție 5 săptămâni să mă gândesc până s-a dat lista FIFA pentru anul următor și nici un moment nu mi-a trecut prin minte să-mi schimb această decizie.

ADVERTISEMENT

Și atunci am realizat că am luat decizia cea mai bună. Acum am timp, stau mai mult timp cu familia, lucruri importante”, a spus Ovidiu Hațegan pentru .

„Dumnezeu a hotărât cu totul și cu totul altceva”

În primăvara lui 2022, Ovidiu Hațegan a fost operat de urgență la Timișoara, după ce a suferit un infarct și s-a întors pe teren după 13 luni de pauză. „Am trecut peste acel infarct, un moment foarte dificil în viața mea.

ADVERTISEMENT

M-am întors pe teren și vă spun sincer nu cunosc sportivi sau atleți de top care să revină la nivelul anterior după o astfel de problemă. Și încă având performanțe fizice și mai bune și cu antrenamente mai puține. Sunt lucruri interesante.

De abia am așteptat să revin, iar ceea ce am trăit după infarct, cu 50 de mii de oameni pe un stadion… Când auzi lumea la marcarea unui gol, e o senzație ce nu poate fi egalată din punctul meu de vedere, ca arbitru. Dar, ciudat, Dumnezeu a hotărât cu totul și cu totul altceva”, a adăugat fostul arbitru FIFA.

ADVERTISEMENT

În paralel cu meseria de arbitru VAR, Ovidiu Hațegan și-a început oficial și cariera politică. Arădeanul în vârstă de 44 de ani candidează din partea PSD pentru un loc în Camera Deputaților.

16 ani a fost Ovidiu Hațegan arbitru FIFA, între 2008 și 2024