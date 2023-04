Motivul uluitor pentru care P. Diddy îi plătește zilnic lui Sting câte 5000 de dolari: „Multă dragoste, fratele meu!”

P. Diddy a făcut o dezvăluire complet neașteptată în mediul online. Pe Twitter a explicat cum îl ajută pe Sting să-și mărească zilnic averea plătindu-i despăgubiri de 5000 de dolari, adică 1,8 milioane de dolari pe an. Iar la nivel mai mic, la noi în țară, situația s-ar fi putut repeta după un episod care a avut loc recent între doi artiști consacrați.

Cum a ajuns P. Diddy să-i plătească lui Sting 5000 de dolari pe zi

În lumea muzicii, furturile se plătesc scump, cel puțin peste hotare. O demonstrează P. Diddy, care este nevoit să-i plătească zilnic despăgubiri în valoare de 5000 de dolari lui Sting. „Amenda” a venit după ce rapperul a folosit fără permisiune o bucată din melodia Every Breath You Take.

Artistul a inclus-o în single-ul său I’ll Be Missing You, lansat în anul 1997, iar într-un interviu acordat în 2018, Sting mărturisea că Diddy îi dă în fiecare zi câte două mii de dolari. „Pentru tot restul vieții, dar a fost o versiune foarte frumoasă a cântecului”, explică Sting.

În plus, fostul solist al trupei Police a adăugat că Sting i-a cerut, totuși, voie să se folosească de melodia lui, dar abia după ce și-a lansat propria versiune. Acum, însă, el susține că sunt buni prieteni, iar ei au interpretat hitul I’ll Be Missing You, împreună, pe 4 septembrie 1997, la

Diddy l-a corectat pe Sting. La mijloc sunt mult mai mulți bani

Dar zilele trecute, Diddy a repostat interviul cu pricina corectându-l pe Sting, și dezvăluind că, de fapt, la mijloc sunt mult mai mulți bani: „Nu. (Sunt) 5000 pe zi. Multă dragoste pentru fratele meu, Sting!”.

Piesa I’ll Be Missing You a fost un tribut adus rapperului Notorious B.I.G care în același ani s-a stins din viață. Timp de 11 săptămâni s-a menținut în top Billboard Hot 100, astfel că nu este de mirare că Diddy de 1,8 milioane de dolari în fiecare an.

O situație similară ar fi putut să aibă loc în România. Protagoniști au fost Narcisa și Connect-R

Dar o situație similară a avut și pe plaiurile mioritice luna aceasta. Protagoniști au fost Narcisa Moisa, o cunoscută cântăreață de manele, și Connect-R. Totul a pornit după ce artista a lansat, fără voie, un cover al piesei Lasă-mă să te…, pe care artistul a făcut-o împreună cu Raluka.

Varianta Narcisei nu a stat prea mult pe YouTube, pentru că producătorul piesei a cerut să fie scoasă. La momentul respectiv, manelista s-a apărat. Ea a afirmat că, la mijloc, sunt numai frustrări și că doar s-a îndrăgostit de melodia lui Connect-R.

„Văd că o tot țineți pe-a voastră, că am furat piesa. Fraților, nu mai știți ce este ăla un cover? Se fac cover-uri de ani de zile, e plin YouTube-ul de cover-uri chiar și de la nume sonore.

Furăciune era dacă o cântam în studio și o vindeam în magazine… eu doar am cântat-o live, în maniera mea, schimbată 95%. Dar frustrarea este prea mare. Sunt prea șmecheră, gen. Să ai dușmănie pe un cover?”, a spus Narcisa, recent, pe Tik Tok.

Ca și în cazul lui Diddy și al lui Sting, interpretul piesei a luat atitudine, după cum a dezvăluit în podcast-ul lui Speak. „O artistă din zona manelelor a luat piesa aceasta ca să o facă cover și a urcat-o pe Youtube. Problema a fost așa, că noi nu am dat acordul. Ea a scris, eu am văzut mesajul, i-am spus că nu se poate și totuși a făcut pasul acesta”, spunea Connect-R.

Cântărețul a menționat că s-a bucurat când alte piese de-ale sale au fost preluate de artiști și incluse în repertoriul lor pentru evenimente, „dar alta e când tu vrei să faci niște cașcaval și ți-o monetizezi pe canalul tău, fără să ceri acordul meu”.

Narcisa s-a oferit să-i plătească piesa lui Connect-R

Ulterior, asemenea rapperului american, Narcisa Moisa a explicat că s-a oferit să plătească. Nu 5000 de dolari pe zi, precum Diddy, ci întreaga sumă pe care ar fi încasat-o de pe urmele cover-ului. „De ce se tot încearcă să fiu pusă într-o lumină proastă? Am oferit direct producătorului acestei piese monetizare 100%.

Am greșit că am postat-o. În noaptea în care am postat, atunci s-a discutat. Piesa nu a fost nici măcar 12 ore pe YouTube. Discutam cu producătorii și le-am explicat că ofer 100% monetizare. Nu mă interesează banii”, a dezvăluit Narcisa Moisa.