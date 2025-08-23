News

Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea bărbatului

Un motociclist polonez a fost mușcat de urs pe Transfăgărășan, în zona Vidraru. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital.
Ana-Maria Tomescu
23.08.2025 | 19:06
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfagarasan Care este starea barbatului
Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Foto (descriptiv) Hepta

Un motociclist polonez a fost atacat, sâmbătă, de urs pe Transfăgărășan, potrivit Ziarul din Muscel. Bărbatul se afla în zona barajului Vidraru când animalul sălbatic i-a ieșit în cale. Cetățeanul străin a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital.

ADVERTISEMENT

Încă un incident pe Transfăgărășan. Un motociclist polonez a fost mușcat de urs

Urșii continuă să facă victime printre turiști, reprezentând un pericol pentru cei care se aventurează în zonele montane. Un alt incident a fost raportat pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru, acolo unde un bărbat din Polonia a fost mușcat de urs. Acesta se afla pe o motocicletă când a întâlnit animalul.

Potrivit sursei citate, victima a fost rănită la gambă, iar după ce a fost atacată de animal s-ar fi adăpostit într-o mașină. La fața locului au ajuns forțele de intervenție, care au găsit motocicleta răsturnată în drum, iar turistul în autoturismul respectiv. Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș, mai arată Ziarul din Muscel.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Se pare că starea lui este stabilă în momentul de față. De altfel, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, informând populația cu privire la prezența ursului în zonă. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona Arefu, Transfăgărășan, să nu se apropie de animal dacă îl întâlnesc și să anunțe autoritățile.

Motociclist italian ucis de o ursoaică

În ultimele luni, mai multe incidente de acest fel au fost raportate, victimele fiind atât turiști, cât și localnici. O tragedie a avut loc, la începutul lunii iulie, tot pe Transfăgărășan, în zona Vidraru. Un motociclist italian a fost ucis de o ursoaică. Victima făcea parte dintr-un grup de turiști.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Oamenii s-au oprit în zona Hotelului Posada, moment în care au dat nas în nas cu ursoaica și puii săi. Motociclistul italian s-ar fi apropiat de animal pentru a-l fotografia, iar ulterior a fost atacat. Ursul l-a tras până la o râpă adâncă de aproximativ 70 de metri, acolo unde autoritățile i-au găsit trupul neînsuflețit.

ADVERTISEMENT
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin,...
Digisport.ro
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului...
Fanatik
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Adolescent de 16 ani, ucis într-un accident teribil în Ialomița. Șoferul nu avea...
Fanatik
Adolescent de 16 ani, ucis într-un accident teribil în Ialomița. Șoferul nu avea permis
Hidroelectrica, anunț pentru clienții săi. Ce spune furnizorul despre majorarea prețului la energie
Fanatik
Hidroelectrica, anunț pentru clienții săi. Ce spune furnizorul despre majorarea prețului la energie
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e?...
iamsport.ro
Razie în camerele jucătorilor de la FCSB în căutarea Mădălinei Pamfile: ”Unde e? Că am văzut-o la meci! E aici?”
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!