Motociclist polonez atacat de urs pe Transfăgărășan. Care este starea bărbatului

Un motociclist polonez a fost atacat, sâmbătă, de urs pe Transfăgărășan, potrivit . Bărbatul se afla în zona barajului Vidraru când animalul sălbatic i-a ieșit în cale. Cetățeanul străin a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital.

Încă un incident pe Transfăgărășan. Un motociclist polonez a fost mușcat de urs

Urșii continuă să facă victime printre turiști, reprezentând un pericol pentru cei care se aventurează în zonele montane. Un alt incident a fost raportat pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru, acolo unde un bărbat din Polonia a fost mușcat de urs. Acesta se afla pe o motocicletă când a întâlnit animalul.

Potrivit sursei citate, victima a fost rănită la gambă, iar după ce a fost atacată de animal s-ar fi adăpostit într-o mașină. La fața locului au ajuns forțele de intervenție, care au găsit motocicleta răsturnată în drum, iar turistul în autoturismul respectiv. Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș, mai arată Ziarul din Muscel.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Se pare că starea lui este stabilă în momentul de față. De altfel, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, informând populația cu privire la prezența ursului în zonă. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona Arefu, Transfăgărășan, să nu se apropie de animal dacă îl întâlnesc și să anunțe autoritățile.

Motociclist italian ucis de o ursoaică

În ultimele luni, mai multe incidente de acest fel au fost raportate, victimele fiind atât turiști, cât și localnici. O tragedie a avut loc, la începutul lunii iulie, tot pe Transfăgărășan, în zona Vidraru. Un motociclist italian a fost ucis de o ursoaică. Victima făcea parte dintr-un grup de turiști.

Oamenii s-au oprit în zona Hotelului Posada, moment în care au dat nas în nas cu ursoaica și puii săi. , iar ulterior a fost atacat. acolo unde autoritățile i-au găsit trupul neînsuflețit.