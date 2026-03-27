Motorina de la pompă nu mai este românească. De ce România nu mai este independentă din punct de vedere al resurselor

Prețurile la pompă pentru benzină și, mai ales, pentru motorină cresc zilnic în criza economică provocată de războiul din Iran și pentru că legendele despre resursele României de petrol, care provin din Al Doilea Război Mondial, nu mai sunt de actualitate. Asta chiar dacă sondele din România produc anual aceeași cantitate ca și acum peste 80 de ani: 5–7 milioane de tone de petrol anual, rafinat. Chiar și la producția de atunci, petrolul scos din subsol nu ar fi îndeajuns pentru consumul actual din România. Asta pentru că, acum necesarul de petrol al României este de 10–11 milioane de tone de petrol rafinat anual.

Situația consumului și resurselor de petrol din România

Dintr-un consum total de aproximativ 12 milioane de tone de petrol pe an, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), România produce intern doar 2,7-2,9 milioane de tone, adică circa 24-25% din necesar, așa cum reiese din datele companiilor de profil. Petrom exploatează 90% din petrolul scos din subsolul românesc. Diferența, de aproximativ 8–9 milioane de tone (75%), este acoperită din importuri, în principal aduse pe mare, prin terminalele din Constanța.

Cele 12 milioane de tone de petrol sunt rafinate și transformate în special în motorină, benzină și, mai puțin, în kerosen și alte produse derivate. România importă cea mai mare parte a petrolului necesar prin intermediul principalilor operatori din sector: OMV Petrom, Rompetrol Rafinare și Lukoil România. Aceștia operează și cele trei rafinării majore – Petrobrazi Refinery, Petromidia Refinery și Petrotel-Lukoil Refinery – unde este procesat țițeiul.

Capacitatea totală de rafinare a celor trei rafinării este de aproximativ 10–11 milioane de tone anual, suficientă pentru a procesa aproape tot țițeiul disponibil (intern plus import). Din acest volum rezultă în principal carburanți sub formă de, așa cum reiese din datele companiilor de profil: motorină: 50-55% din producția rafinată, benzină: 20–25%, kerosen (aviație): 8–10%, restul (GPL, păcură, produse petrochimice): 10-15%.

Pe lângă petrolul importat transformat în combustibil, România importă și motorină

Chiar și în aceste condiții, România nu reușește să acopere cererea de motorină. . Asta pentru că, în baza datelor din industrie, dintr-o tonă de țiței brut rafinat ies peste 500 kg de motorină, în funcție de calitatea acestuia.

Consumul anual de motorină în România este de aproximativ 6,5 milioane de tone, dacă ținem cont de datele din anul 2025, conform INS. În 2025, România a importat peste 2 milioane de tone de motorină.

, din petrolul importat se produc în jur de 3 milioane de tone de motorină și se mai importă peste 2 milioane de tone.

La un litru de benzină se consumă peste 4 litri de motorină

România consumă anual aproximativ 1,4–1,5 milioane de tone de benzină, un nivel relativ stabil în ultimii ani, dar mult mai redus comparativ cu motorina, conform datelor INS. Asta înseamnă că, la un litru de benzină consumat, se vând alți minimum 4 litri de motorină. „Motorina este principalul carburant al economiei românești. Consumul anual este de aproximativ 6,6 milioane de tone, o parte importantă fiind acoperită din importuri directe sau din țiței importat și rafinat local”, susține și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

În schimb, producția internă este semnificativ mai mare. Din tona de petrol autohton și din cele 4 milioane de tone din import care sunt rafinate ies 3,2 milioane de tone de benzină pe an, conform datelor marilor operatori. Această diferență între consum și producție face ca România să fie un exportator net de benzină. Peste 2 milioane de tone sunt exportate anual. Mare parte din benzina exportată ajunge în Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina.

România stă cel mai bine la rezervele de gaze naturale

România este unul dintre puținele state din Europa care își acoperă o mare parte din consumul de gaze naturale din producția internă, însă dependența de importuri rămâne relevantă în perioadele de vârf. Producția anuală de gaze naturale se situează în jurul a 8–9 miliarde de metri cubi (bcm), în ușoară scădere în ultimii ani din cauza declinului zăcămintelor mature. Principalii producători sunt Romgaz și OMV Petrom.

Consumul total de gaze este de aproximativ 10–11 miliarde de metri cubi pe an, variind în funcție de sezon și de cererea industrială. Astfel, producția internă acoperă, în medie, 70–80% din necesar. Diferența este completată din importuri, care se ridică la aproximativ 1–2 miliarde de metri cubi anual, adică 15–25% din consum. Importurile provin în principal din surse externe, precum Rusia.