Mourinho a trait ca un sultan la Istanbul! Suma uriașă descoperită de turci, pe care Fenerbahce a trebuit să o plătească doar pentru cazarea lui

Jose Mourinho nu mai este antrenorul lui Fenerbahce, dar și la două luni după demiterea sa, turcii descoperă dezastrul financiar pe care l-a lăsat în spate. Ultima notă de plată este cea a cazării de care a beneficiat portughezul.

Cazarea lui Mourinho a costat 50.000 de euro pe lună

Conform publicației turcești Yenicag Gazetesi, Mourinho a stat la luxosul hotel Four Seasons timp de aproximativ 15 luni, dintre cele 16 luni petrecute la Fener. Iar nota de plată pentru șederea sa prelungită s-ar fi ridicat la 36,5 milioane de lire turcești, adică aproximativ 656.000 de lire sterline.

Împărțită pe luni, cazarea lui Mourinho a costat 43.733 de lire sterline pe lună, aproape 50.000 de euro, mai mult decât orice locuință de lux în care ar fi putut sta tehnicianul de 62 de ani. El nu a dorit însă un apartament sau o vilă, ci a preferat hotelul.

Four Season, situat pe malurile Bosforului, oferă camere care costă mii de lire sterline pe noapte, dotate cu băi din marmură, terase întinse și priveliști fabuloase. Demne de un sultan, după cum au scris turcii.

Fenerbahce i-a dat și 14,8 milioane de euro despăgubiri

. El nu a câștigat niciun trofeu cu Fener, iar din 62 de partide a câștigat doar 37. A remizat în 11 meciuri și a pierdut 14.

Mou fost dat afară în august, după ce echipa sa a fost eliminată din playoff-ul Ligii Campionilor de Benfica, chiar echipa pe care o antrenează acum. La plecare, Mourinho a încasat un pachet masiv de compensații, cifrat la 13 milioane de lire sterline (14,8 milioane euro). Contractul său era valabil până în 2026.

Portughezul se chinuie și la Benfica

Rețeta financiară dezastruoasă a mandatului pe care l-a avut Mourinho la Fenerbahce a stârnit furia fanilor, care îi acuză acum pe oficialii clubului că l-au lăsat pe portughez „să trăiască ca un rege”, fără a aduce un plus notabil la club.

Acesta a reușit să redreseze cât de cât corabia având 8 victorii, 4 egaluri și o înfrângere de când a preluat echipa turcă.

Fenerbahce este pe locul doi în campionat, la un punct în urma campioanei Galatasaray. Între timp, Mourinho se chinuie la Benfica. Este abia pe locul trei în campionat, la 6 puncte de liderul FC Porto și la trei puncta de rivala locală, Sporting Lisabona.