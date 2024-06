Mourinho pregătește transferuri fabuloase la Fenerbahce! Pe cine vrea să aducă „The Special One” în Turcia

Jose Mourinho (61) a semnat și va antrena Fenerbahce de la începutul sezonului viitor. „The Special One” nu vine singur și așteaptă transferuri de marcă la noua sa echipă.

Jose Mourinho a semnat cu Fenerbahce, urmând să fie prezentat oficial în poziția de antrenor la ora 19:00, pe 2 iunie 2024.

„The Special” pregătește o campanie specială de transferuri, dorind să aducă jucători cu care a mai colaborat și în trecut.

Presa din Turcia vorbește deja de țintele portughezului, prima fiind păstrarea lui Edin Dzeko la echipă. Atacantul în vârstă de 38 de ani mai are contract cu formația din Instanbul, el fiind golgheterul echipei cu 25 de goluri și 10 assisturi în 46 de partide jucate.

Fostul atacant de la Roma nu duce lipsă de oferte, mai ales din zona arabă, de unde curg propuneri pe foarte mulți bani, însă jucătorul pare să fi luat decizia să continue la formația care a terminat pe locul secund în Turcia în acest an.

Aziz Yildirim, candidatul la președinția lui Fenerbahce, a dezvăluit în schimb că: „Mourinho îi dorește aici pe Romelu Lukaku și Paulo Dybala”

Apoi mai este și Sorloth (atacantul norvegian al Villarrealului). Acum, noi cei care ne ocupăm de piața transferurilor ar trebui să ne ocupăm de ei”, a mai adăugat președintele.

Interesant e că Paulo Dybala are o clauză specială în contractul său cu Roma, anume că poate părăsi clubul pentru doar 12.000.000 de euro la o ofertă din străinătate, dar acest lucru doar până la data de 30 iulie.

Jose Mourinho a fost și la „meciul de retragere al Generației de Aur”

. Portughezul a fost asaltat de fanii din România încă de la autocar, unde a dat autografe și a făcut poze.

„Vreau să vă spun două lucruri din inimă. Suntem mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă, deci sunteți generația mea. În timp ce am crescut, m-am îndrăgostit de fotbal, am început să lucrez în fotbal în cea mai bună perioadă a voastră. Așa că îmi aduc aminte totul despre cariera voastră, despre voi individual, îmi amintesc și am mult respect.

Am venit aici bineînțeles pentru că sunt prieten cu Giovanni (n.r. Becali), e mereu o plăcere să vin. Dar am venit aici pentru respectul pe care îl am pentru voi. Vreau să vă felicit pentru cei 30 de ani. Fotbalul nu este mereu un bun tată, dar istoria nu o poate șterge nimeni. Istoria rămâne pentru totdeauna. Sper să vă bucurați de această seară, iar pentru mine este o onoare să particip”, au fost cuvintele lui Jose Mourinho pentru Generația de Aur.