Sport

Mourinho ține la etichetă! Cât o costă pe Real Madrid vila exclusivistă în care ales să locuiască

Jose Mourinho a fost convins de Florentino Perez să semneze din nou cu Real Madrid pentru un salariu de șase milioane de euro net, mai mic decât cel din primul mandat
Catalin Oprea
25.08.2026 | 08:10
Mourinho tine la eticheta Cat o costa pe Real Madrid vila exclusivista in care ales sa locuiasca
SPECIAL FANATIK
Mourinho locuiește într-o vilă de lux FOTO colaj FANATIK
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José Mourinho s-a întors după 13 ani pe banca celor de la Real Madrid, în încercarea de a opri supremația Barcelonei, care în ultimii doi ani a câștigat La Liga. Mou a debutat cu o victorie, scor 2-1, pe terenul celor de la Espanyol Barcelona.

Jose Mourinho locuiește într-o casă de 1.400 de metri pătrați

Portughezul a ales din nou La Finca, ca reședință în Madrid, o zonă pe care o cunoaște bine din prima sa perioadă ca antrenor al lui Real Madrid. Antrenorul locuiește în prezent într-o casă imensă, situată într-unul dintre cele mai exclusiviste și protejate cartiere rezidențiale ale capitalei spaniole.

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Proprietatea are aproximativ 1.400 de metri pătrați construite și este situată pe un teren care depășește 5.000 de metri pătrați. Este un spațiu conceput să ofere confort maxim, cu camere spațioase, tavane înalte și ferestre mari, care permit la maximum intrarea luminii naturale aproape toată ziua.

Portughezul a vrut intimitate maximă

În interiorul casei, predomină arhitectura contemporană, cu linii simple și o dispunere concepută pentru a separa diferitele zone ale casei. Spațiul camerelor și conexiunea vizuală dintre diferite spații contribuie la crearea unei senzații de liniște, ceva ce îți dorește Mourinho, după ani de agitație și expunere publică uriașă.

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Locuința are zone mari de grădină, diferite spații pentru relaxare și o piscină mare. Distribuția urmează o tendință comună în locuințele de lux, căutând ca interiorul și exteriorul să funcționeze ca o singură zonă de locuit.

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Dar dacă există un lucru care explică alegerea lui Mourinho, acela este intimitatea. La Finca este cunoscută pentru controalele stricte de acces și pentru condițiile speciale de securitate ale străzilor sale. Străzile nu sunt publice, iar accesul este rezervat rezidenților și personalului autorizat, o caracteristică deosebit de atractivă pentru cineva atât de cunoscut precum autocarul portughez.

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Chiria e 20.000 de euro pe lună

Real Madrid face un efort consistent pentru ca Mourinho să stea în această casă. Prețul chiriei este de aproximativ 20.000 de euro pe lună. Dar chiar și așa, cheltuielile sunt sub nivelul celor de la Fenerbahce.

Pe când a antrenat în Turcia, Mourinho le-a lăsat celor de la Fenerbahce o notă de plată impresionantă. Timp de 15 luni, cât a antrenat-o pe Fenerbahce, Jose Mourinho a locuit la hotelul „Four Seasons” din Istanbul, într-unul dintre cele mai luxoase apartamente. Estimările sugerează că pe Fenerbahçe cazarea lui a costat-o aproximativ 36,5 milioane de lire turcești, adică 750.000 de euro.

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