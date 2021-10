Mugur Mihăescu i-a lansat o provocare uriașă lui Teo Trandafir: „În momentul ăsta sunt în genunchi, dar mi-au crescut dinți”

Mugur Mihăescu și Teo Trandafir și-au pus cele mai sincere întrebări în emisiunea vedetei de la Kanal D. Din dialogul purtat de cei doi, s-au aflat o serie de lucruri interesante despre viețile și planurile lor de viitor.

Mugur a vorbit, printre altele, despre lupta pe care a început-o cu autoritățile în urmă cu un an, când a început pandemia.

Umoristul a spus că s-a săturat să stea pe margine și încearcă să facă anumite lucruri pentru oamenii din jurul său.

ADVERTISEMENT

Mugur Mihăescu vrea să colaboreze cu Teo Trandafir: „Mă bat cu nebunii”

Îndrăgitul actor i-a lansat lui Teo o invitație, de a accepta participarea în proiectul său, „Platforma de merit”, iar Teo a răspuns afirmativ.

„Mă bat cu nebunii. Le-am declarat război acum un an. Știi că am ajuns la o limită. Oameni de valoare țara are foarte mulți. Sunt ascunși,. Nu o să îi vezi. Prostia e tot timpul vocală. Există o mare masă mută. Am făcut platforma de merit sperând să dau glas celor 70% dintre oamenii care tac”, a spus Mugur Mihăescu la .

ADVERTISEMENT

Când a început seria de întrebări și răspunsuri, Mugur a insistat ca Teo să facă parte din proiectul său. La început, vedeta a ezitat să îi dea un răspuns. Spre finalul interviului i-a zis că poate conta pe sprijinul ei.

Teo a făcut câteva destăinuiri care i-au luat pe telespectatori prin surprindere. a mărturisit că s-a gândit de multe ori să plece din România. În țară o ține doar jobul în televiziune.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea, confesiune neașteptată: „În momentul ăsta sunt în genunchi”

Mai mult de atât, Teo i-a spus lui Mugur că nici ea nu e în cea mai fericită perioadă a vieții sale, fără să dea detalii despre ce i s-a întâmplat.

„Pe mine în România mă ține numai televiziunea. În momentul ăsta sunt în genunchi din anumite puncte de vedere, dar mi-au crescut dinți (n.r.: a făcut referire la melodia interpretată de rapsodul Tudor Gheorghe, „Au făcut copiii noștri dinți”)”, a declarat Teo Trandafir uimindu-l pe Mugur Mihăescu.

ADVERTISEMENT

Fostul interpret al personajului Garcea din Vacanța Mare a vorbit și despre cele mai noi schimbări din viața sa personală, confirmând o știre apărută de curând în presă, și anume că își vinde vila în care locuiește.

„Casa mi-a rămas mare. Stăm mai mult într-o cămăruță”, a povestit Mugur spunându-i lui Teo că atunci când a terminat locuința nu s-a gândit că a exagerat cu spațiul.