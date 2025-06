Mugur Mihăescu, pe lista parlamentarilor care primeau bani de la stat pentru chirie. Cum se apără deputatul AUR. „Habar nu aveam”

Mugur Mihăescu se afla pe lista parlamentarilor care încasează bani de la stat pentru chirie, deși deține o locuință în apropierea Capitalei. Odată cu legea care modifică Statutul deputaţilor şi al senatorilor, el nu va mai lua acea sumă. Luat la întrebări de jurnaliști, el afirmă că nu știa de acești bani.

„Habar nu aveam ce conţine acea diurnă”

Plenul comun al celor două Camere a votat luni, cu 361 de voturi pentru, 2 abţineri şi 3 care nu şi-au exprimat votul, ca

Inițiativa legislativă modifică și completează art. 41 din legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Astfel, președintele Camerei Deputaților, , a anunțat că „reforma statului trebuie să plece de la vârf și nu de la oamenii care muncesc din greu”.

În acest context, deputatul AUR, Mugur Mihăescu, a fost luat la întrebări cu privire la acest proiect și a susținut că va vota „pentru” „cu două mâini”. Mai mult decât atât, el afirmă că nu știa, în primul rând, de existența acestei legi, care oferă parlamentarilor bani de chirie.

„Noi am propus un amendament imediat ce am aflat de lucrul acesta. Până când ajunge datoria să nu depăşească 50%, datoria externă a ţării, să mergem pe buget de austeritate şi pe buget de normalitate, adică să contribuim cu toţi. Noi n-am dat legea asta. Când am intrat în Parlament, habar nu aveam de existenţa acestei legi. Ea a fost moştenită de ani de zile de acum, de mulţi ani, şi trebuia să o amendăm de atunci”, a spus Mihăescu la Palatul Parlamentului.

De asemenea, a ținut să precizeze faptul că nu deține un apartament în București, însă are o casă în Ilfov. Mugur Mihăescu a spus că a încasat pentru chirii 4.000 de lei lunar timp de şase luni.

„Eu nu am apartament în Bucureşti, eu am o casă în Ilfov. Eu nu am nicio problemă să donez această sumă pe care am încasat-o unui eveniment de caritate, pentru copii. (…) Noi nu am ştiut ce încasăm. Eu, unul, Mugur Mihăescu, habar nu aveam ce conţine acea diurnă pe care noi o luăm şi pentru ce este.

Vin nişte deconturi şi nouă ni se spune – sunt decontate deplasări, chirii, deci asta ştiu şi eu, deplasări şi chirii. Acum, că acea chirie era pentru un sediu pe care eu îl am în localitatea în care mă duc trei zile pe săptămână, mă duc acolo şi n-am unde să stau. (…) Eu când mă duc la Slatina, unde dorm trei zile?”, a menţionat acesta.