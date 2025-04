Mugurel Buga îi face praf pe atacanții Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: „Copos voia să mă dea afară că am dat doar 6 goluri!”

Mugurel Buga a oferit un interviu pentru FANATIK înainte de derby-ul din Giulești dintre Rapid și Dinamo. „Pele” de Giulești, mesaj savuros pentru Alex Dobre. Cine crede că e jucătorul cel mai mare potențial din echipa lui Marius Șumudică.

Mugurel Buga, interviu înainte de derby-ul Rapid – Dinamo: „E prima dată când e un play-off corect”

Mugurel Buga a analizat pentru FANATIK derby-ul dintre Rapid și Dinamo. Ajuns la 48 de ani, Mugurel Buga și-a deschis o școală de fotbal în Brașov alături de Marian Ivan și încearcă să producă atacanți așa cum îi plac lui. Fostul vârf al Rapidului, a analizat pe larg cei mai importanți jucători ai celor două echipe.

ADVERTISEMENT

Ce așteptări ai de la Rapid în derby-ul cu Dinamo?

– Un meci tare și un plus pentru Rapid că se joacă în Giulești și nu pe Arena Națională. Cu o victorie, Rapid se bate la primele trei locuri fără probleme. Eu zic că sunt favoriți. Pe Giulești e ca la teatru, face cât 50,000 pe Arenă.

Cât va conta absența lui Aioani: „Sigriest nu trebuia niciodată lăsat să plece!”

Ce amintiri ai din meciurile cu Dinamo?

– Meciuri foarte grele. Țin minte că ne-au bătut o dată cu 3-0. Au fost și niște egaluri. Partide frumoase, mai ales în Giulești. Când eram la Brașov le dădeam gol tot timpul. Primul gol reușit în Liga 1 a fost cu Dinamo în Ștefan cel Mare. I-am dat scăriță lui Prunea la 18 ani.

ADVERTISEMENT

?

– E pierdere mare, dar o echipă trebuie să aibă 2-3 portari. Nu trebuiau niciodată să îi dea drumul lui Siegrist. A fost o mare greșeală. Dar nu știu ce se întâmplă acolo în interior. Poate și jucătorul a pus presiune în momentul în care a plecat Lennon.

Mugurel Buga: „Le mai trebuie 2-3 jucători”

Dinamo cum ți se pare?

– O echipă imprevizibilă, care încearcă să joace fotbal. Le mai trebuie și lor 2-3 jucători care să facă diferența. Cîrjan e un astfel de jucător, dar mai mult îmi place Politic. Foarte mult îmi place stilul lui de atacant. Are execuții bune, e bătăios, insistent.

ADVERTISEMENT

Genul meu de atacant, cum îmi place și de Bîrligea. Pfoai! E cel mai bun atacant. Nu mai avem jucători de profilul ăsta, care să pună presiune pe fundași. Selmani e iar un jucător bun și dacă nu va prelungi cu Dinamo e o pierdere mare pentru ei. .

ADVERTISEMENT

Cum vezi lupta la titlu?

– E pentru prima dată când e un play-off corect din punctul meu de vedere și foarte frumos. Echilibrat și orice echipă poate lua campionatul dacă leagă 2-3 victorii. FCSB e totuși favorită, dar CFR Cluj eu zic că poate să ia campionatul. Chiar și U Cluj. Nici Rapid nu e ieșită total din calcule. Obiectivul a fost play-off-ul și acum e să termine pe locul trei. E diferență foarte mică de puncte. Bați echipa de pe primul loc și intri iar în cursă.

De ce Cupa României nu trebuie să fie obiectivul principal: „Cine știe ce se poate întâmpla”

Salvează Rapid sezonul în Cupa României?

– Au șanse mari pentru că sunt în semifinale. Cupa e mereu un obiectiv pentru Rapid, însă e o competiție imprevizibilă și nu i-aș da favoriți. Sper să câștige un trofeu. Au o șansă mare să joace finala, dar și Hermannstadt și Farul pot produce surpriza. Rapid va avea un meci foarte greu la Sibiu. Măldărășanu a luat mult de la Răzvan Lucescu și e un antrenor foarte bun. Contează enorm că e acolo de 4 ani. Sunt foarte puțini antrenori care stau atât timp la o echipă.

Ar trebui să fie Cupa principalul obiectiv?

– Nu! Să meargă în paralel. Toate meciurile trebuie tratate la fel de serios și să joace la victorie și cine știe ce se poate întâmpla dacă îi ajută și jocul rezultatelor.

Mugurel Buga e dur cu atacanții lui Marius Șumudică: „Te las pe tine să comentezi…”

Ai marcat atâtea goluri la Rapid. Cum ți se par jucătorii de atac?

– Burmaz ca atacant e bătăios, harnic, se bate, încearcă, dar degeaba, nu e număr 9! Koljic, știți foarte bine… Te las pe tine să comentezi… M-a surprins și pe mine transferul lui. Iar băiatul ăsta care a venit de la Genoa trebuie să-l mai vedem dacă se acomodează. Eu cred că la Koljic s-a întâmplat ceva în urma unor analize și l-au lăsat să plece. De ce nu l-a luat FCSB? Eu speram să facă ceva Rapid să îl ia pe Louis Munteanu. Eu zic că se preta mult mai bine pe jocul Rapidului decât al CFR-ului.

Îmi aduc aminte când am venit la Rapid în iarna lui 2005. Jucam mijlocaș dreapta și Copos a vrut să mă dea afară. Îi zice lui Răzvan Lucescu: ‘Bă, vreau să-l dau afară! Ce să facem cu Buga? N-a dat goluri’. Și îi zice Răzvan: ‘A dat 6 goluri și are 11 pase de gol!’. Și jucam mijlocaș! Uită-te acum câte goluri dau atacanții. Se întâmplă ceva! Deci Copos voia să mă dea afară că am dat doar 6 goluri ca mijlocaș.

Mugurel, ce jucător îți place de la Rapid?

– Alex Dobre. Chiar am vorbit cu el la meciul cu FCSB și i-am spus: ‘Vezi că numărul 29 e greu (n.r. numărul pe care Mugurel Buga l-a avut la Rapid)’. Acuma a început să dea goluri. Are potențial mare, însă are nevoie de reușite. Îmi place de el.

Cine e „furnicuța” din Giulești: „Genul meu de jucător”

Care ți se pare cel mai important jucător al Rapidului?

– Petrila! Îmi place mult de el. Dacă stai să îl analizezi e ca o furnicuță! E genul meu de jucător, care muncește. Îmi plac amândoi mult, dar Dobre e mai în formă acum. Trebuie totuși să aducă un atacant.

Echipa Rapidului din perioada ta crezi că ar fi defilat în campionat?

– Ferească Dumnezeu! Luam titlul azi și cu FC Brașov. Mai ales cu echipa care am terminat în 2001 pe locul 3. Mamă, ce echipă aveam! Apoi am terminat pe locul 4. Dar știi cum e, fotbalul a evoluat.

Ce îl nemulțumește la Rapid: „Gândește-te cum arata echipa în 2004”

De la cine mai ai așteptări de la Rapid?

– Denis Ciobotariu! Vreau să facă treabă acolo în defensivă. Și Borza are potențial mare, dar trebuie să fie liniștit, să își vadă de treabă, nu să bea prin club. E tânăr, nu își dă seama. Va regreta mai târziu. Nu zice nimeni să nu iasă, dar să fie serios. Toți am fost tineri, rebeli, dar trebuie să o faci la momentul potrivit. Grameni nu m-a convins nici el, chiar dacă muncește. Acolo trebuie un jucător mai iute.

Sunt prea mulți jucători străini la Rapid?

– Ia gândește-te câți străini erau la echipă în 2004-2005? Se compară cu ce e acum? Vezi câți avea Rapid, câți avea Steaua și ce străini erau! Nu cred că erau mai mult de 2. După parcursul ăla extraordinar în cupele europene au început să apară și jucătorii străini în România. Mulți, mulți… Impresarii au adus 1 bun din 5. Când aduci jucători din altă țară trebuie să facă diferența, nu? Nu să fie de umplutură.

Marele pariu al lui Mugurel Buga: „L-aș băga mult mai mult să joace”

Cine ți se pare că vine tare din urmă și ar merita mai multe minute?

– Rareș Pop! Îmi place maxim de el! E foarte bun. În primul rând, are viteză în execuție, e rapid cu mingea la picior și poate destabiliza orice apărare. Trebuie să i se acorde încredere și l-aș băga mult mai mult să joace. Sunt și meciuri în care poate să prindă minute, chiar și în play-off.

Un mesaj pentru suporterii Rapidului?

– Să rămână la fel și să aibă încredere în echipă. Atunci când jucătorilor le va fi mai greu să fie alături de ei. Conteaăz foarte mult și știu ce vorbesc. Când îi auzeai, îți dădea ceva în plus.