Mugurel Vrăbete, reacție în scandalul lui Bittman cu noul coronavirus: „E momentul sa spun ceva”

După ce a oferit declarații controversate despre măsurile impuse de noul coronavirus, Dan Bittman a fost criticat de o mare parte dintre fani, dar și de persoane publice.

Solistul trupei Holograf a fost încurajat de colegul său, basistul Mugurel Vrăbete. Artistul a sărit în apărarea lui Bittman și a spus care este părerea lui în legătură cu pandemia.

Publicul a interpretat mesajul lui Dan Bittman în mai multe feluri și au tras concluzia că solistul nu crede în COVID-19.

Mugurel Vrăbete, reacție în scandalul lui Bittman cu noul coronavirus

În urmă cu puțin timp, Mugurel Vrăbete a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care îi ia apărarea colegului său de trupă. Dan Bittman a oferit mai multe declarații despre pandemie și a stârnit un val de critici.

Vrăbete își exprimă opinia în legătură cu pandemia și a avertizat că cei care îl atacă pe Dan Bittman vor fi eliminați din lista lui de prieteni.

Basistul a menționat că pentru un om cu o pregătire matematică foarte bună, informațiile și statisticile oferite zilnic în legătură cu evoluția pandemiei par lipsite de logică.

“E momentul să spun ceva. Dan Bittman este prietenul și colegul meu de peste 33 de ani. O vârstă biblică, pentru cine are cunoștințe în domeniu. Aveți dreptul la părerile dumneavoastră, dar nu înțeleg de ce oricine are alte păreri decât varianta oficială este automat incriminat. Ziarul ‘Scânteia’ a închis redacția de mult.

Cu riscul infatuarii, vă spun că am un IQ peste medie, am absolvit facultăți și mastere. Mie îmi pute ceva, și cred că multora la fel. Nu pot să trag concluzii, pentru că nu am date corecte, dar, ca un om care a intrat și la Matematică și care a absolvit Arhitectură, atunci când între cauze, măsuri și efecte nu se pupă ceva, mie îmi pute a neștiință, a impostură, fie și a conspirație.

Așadar, cei care îl atacă pe Dan vor fi eliminați din lista mea. Vă doresc succes cu părerile dumneavoastră, dar nu am chef să le ascult. Pandemie plăcută”, a scris basistul trupei Holograf.

Dan Bittman, revoltat din cauza pandemiei

Acest scandal a pornit de la declarațiile solistului de săptămâna trecută. Acesta a spus că nu mai suportă măsurile impuse de autorități și că numărul deceselor este “scos din burtă” în lipsa unei autopsii.

Dan Bittman a declarat că nu contestă existența noului coronavirus, așa cum susțin internauții. În schimb, solistul consideră că autoritățile nu au gestionat pademia așa cum trebuie și că măsurile luate sunt “haotice”.

Artistul i-a îndemnat pe români să gândască cu mințile lor și să nu se lase manipulați de statisticile în care el nu crede.