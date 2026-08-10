Muhar la FCSB?! Gigi Becali a reacționat imediat: „O să vorbesc acum cu Meme”. Exclusiv

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Karlo Muhar și-a reziliat contractul cu CFR Cluj și poate semna cu orice altă echipă. Mijlocașul croat a lăsat o impresie bună în ultimii ani în SuperLiga României și a fost lăudat chiar și de Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a-i propune un contract.

Becali poate profita de plecarea lui Muhar de la CFR. Ce spune despre mijlocașul central

așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Karlo Muhar era cel mai bine plătit jucător din SuperLiga României, iar oficialii ardeleni au decis să renunțe la serviciile sale, întrucât clubul are mari probleme financiare.

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Acum, Karlo Muhar poate semna cu orice echipă din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul de 30 de ani este extrem de apreciat în România. Rămâne de văzut însă dacă echipele din SuperLiga vor veni cu propuneri, având în vedere salariul mare cerut de mijlocaș, sau jucătorul își va continua cariera în afara țării.

Karlo Muhar a plecat de la CFR Cluj și poate ajunge la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Karlo Muhar. a recunoscut că mijlocașul croat este un jucător pe care îl apreciază foarte mult și va purta o discuție cu Mihai Stoica despre un eventual transfer. Problema este că roș-albaștrii au deja foarte mulți închizători.

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„Am acum mijlocași acolo… Am prea mulți jucători acolo. Am mijlocași mulți de tot. Îmi place Muhar, dar am vreo patru mijlocași și nici nu am nevoie de patru. Îl am pe Ofri Arad, pe João Paulo, pe Gnahoré… Eu trebuie să joc doar cu unul dintre ei. Tănase joacă lângă.

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Nu știu. O să vorbesc cu MM. Nu știu ce să zic. O să vorbesc cu MM și vedem. Mie îmi place de el. E puternic la mijlocul terenului. Eu asta vreau acolo: putere, putere, putere”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.