Sport

Muhar și Târnovanu, distruși de Reghecampf și Neubert: „Cea mai grea perioadă din cariera mea!”

Alex Bodnariu
11.10.2026 | 00:31
Muhar si Tarnovanu distrusi de Reghecampf si Neubert Cea mai grea perioada din cariera mea
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Karlo Muhar, descătușat după victoria cu Oțelul: „Cea mai grea perioadă din cariera mea!”. Foto: Renato Anghelescu FANATIK
Karlo Muhar și Ștefan Târnovanu au făcut dezvăluiri despre perioada dificilă de la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 1-0, la revenirea lui Reghecampf.
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FCSB a obținut o victorie importantă în fața Oțelului Galați, scor 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Partida a marcat revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. La finalul jocului, fotbaliștii formației din Capitală au părut descătușați și au vorbit despre perioada complicată prin care au trecut.

Karlo Muhar, descătușat după victoria cu Oțelul: „Cea mai grea perioadă din cariera mea!”

Bucureștenii au început mai bine și au controlat prima repriză. David Miculescu, Ricci Pădurariu și Juri Cisotti au încercat să deschidă scorul, însă defensiva gălățenilor a rezistat. FCSB a pus presiune și a căutat să profite de spațiile lăsate de adversari, dar a întâmpinat dificultăți la finalizare.

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După o primă repriză încheiată fără goluri, FCSB a reușit să facă diferența în partea secundă și să obțină toate cele trei puncte. La finalul jocului, Karlo Muhar, căpitanul formației bucureștene, a vorbit despre perioada complicată pe care clubul a traversat-o. Mijlocașul croat speră ca revenirea lui Laurențiu Reghecampf să marcheze un nou început pentru roș-albaștri.

„E bine să începi cu o victorie. Săptămâna trecută ne-am depășit limitele, cred că s-a văzut pe teren. A fost cea mai grea perioadă din cariera mea! Știam că e o chestiune de timp până vom marca. Am fost surprins că voi fi căpitan, dar sunt foarte mândru că voi fi căpitanul acestei echipe. Normal că a existat presiune. Nu ești om dacă nu simți presiune, dar a fost o presiune pozitivă”, a declarat Karlo Muhar la flash-interviul de după FCSB – Oțelul 1-0, potrivit Digi Sport.

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Ștefan Târnovanu, dezvăluiri despre metodele lui Reghecampf

Un discurs similar a avut și Ștefan Târnovanu. Portarul celor de la FCSB a vorbit despre începutul slab de sezon, mult sub așteptări. Goalkeeperul are încredere în echipă și consideră că revenirea lui Laurențiu Reghecampf este de bun augur. Acesta a recunoscut că ultimele două săptămâni au fost extrem de dificile pentru jucători.

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„Era momentul! Am avut multe meciuri fără victorie. Am acumulat foarte puține puncte până acum. Se simte o schimbare, da, foarte mult. Au fost cele mai grele două săptămâni din viața mea. Nici cantonamentul din Turcia de o lună nu era așa. Ne-a prins bine, da.

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E prea devreme să vorbim, că s-au schimbat multe. Am încercat să ieșim cu mingea de jos, cred că am fost puțin mai bine. Pe fază defensivă cred că au avut o jumătate de ocazie. În rest, nimic. M-am bucurat că m-am uitat la Steaua – Ajax, eram copil, eram în fața televizorului. Cu Steaua ținem mai toți dintre noi”, a declarat Ștefan Târnovanu la flash-interviu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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