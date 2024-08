Mulți au fost, puțini au rămas! Câți fotbaliști din sezonul trecut sunt sub comanda lui Croitoru la FC U Craiova

Juan Bauza, William Baeten, Yassine Bahassa și mulți alți fotbaliști au plecat de la FC U Craiova 1948 după retrogradarea în Liga 2. Totuși, Marius Croitoru a reușit să mai păstreze jucători cu minute în sezonul trecut din SuperLiga în lotul actual.

Mulți au fost, puțini au rămas! Câți jucători din sezonul trecut sunt sub comanda lui Croitoru la FC U Craiova

care o întâlnește pe CSM Reșița în primul meci oficial din Liga 2. Elevii lui Marius Croitoru și-au mai testat forțele cu trupa lui Flavius Stoican într-un amical în această vară, scorul fiind 2-0 pentru olteni.

FC U Craiova 1948 a pierdut mai mulți fotbaliști de bază din sezonul trecut până la debutul în Liga 2, lotul „alb-albaștrilor” fiind unul schimbat radical după retrogradare. De la formația din Cetatea Băniei au plecat nume importante precum William Baeten, Yassine Bahassa și Juan Bauza.

Robert Popa, Danny Henriques, Leo Lacroix, Gabriel Buța, Matheus Mascarenhas, Compagnucci, Benjamin Van Burmen, Vladislav Blănuță, Vlad Achim și Aurelian Chițu nu au mai continuat nici ei la FC U Craiova.

Marius Croitoru a pierdut 13 fotbaliști din lotul cu care FC U Craiova 1948 a terminat sezonul 2023-2024 din SuperLiga. Totuși, tehnicianul trecut și pe la FC Argeș și FC Botoșani nu și-a permis să se despartă de alți jucători cu minute la gruparea din Bănie în ediția trecută.

Ionuț Gurău, Rokas Lekiatas, Amar Kvakic, Andrea Padula, Radu Negru, Dragoș Albu, Vlad Pop, Alex Blidar, Andrei Dragu, Sidibe și Jibril Ibrahim. Lor li s-ar putea adăuga și Sorin Mogoșanu, care a făcut parte din lotul lui FC U Craiova 1948 în sezonul trecut, însă care nu a bifat minute.

4.18 milioane de euro costă lotul actual de la FC U Craiova

9.12 milioane de euro era valoarea fotbaliștilor care au retrogradat cu oltenii în sezonul trecut

Cu ce lot atacă FC U Craiova 1948 promovarea în SuperLiga

Adrian Mititelu i-a împlinit și dorințele lui Marius Croitoru, care a vrut întâriri la FC U Craiova 1948 pentru promovarea în SuperLiga. Patronul oltenilor a rezolvat problemele cu transferul lui Moses Abbey, care va putea juca în Liga 2 în acest sezon.

FC U Craiova 1948 l-a adus pe Codruț Sandu de la Rapid București, portar care va concura pentru postul de titular cu Ionuț Gurău și Sorin Mogoșanu. Oltenii l-au luat și pe Nestorly Lumbu de la CSM Alexandria, care a retrogradat în Liga 3.

Tot din Liga 2 l-au luat și pe Tudor Oltean, fundaș cu aproape 50 de prezențe la Ceahlăul Piatra Neamț. Adrian Mititelu i-a transferat din străinătate și pe Traian Ciubotaru și Darius Ghindovean, care se află la prima experiență în fotbalul românesc.

Cel mai important transfer al verii pentr , atacant cu 7 goluri în prima ligă din Grecia. Atacantul a revenit în Cetatea Băniei și vrea să îi ajute pe „alb-albaștri” să promoveze la sfârșitul sezonului actual.

„Parcă nu am plecat deloc, timpul a trecut repede. Mă bucur foarte mult, mă gândesc doar la promovare. O să fiu un an greu, nivelul Universității Craiova nu este de Liga 1 și trebuie să promovăm din primul an.

Eu am venit la antrenamente, sunt prezent de câteva zile. Mulți dintre colegii pe care îi aveam înainte sunt și acum la echipă, a fost o revedere emoționantă. Sper să facem o treabă bună, să începem în forță acest campionat și din primele etape să arătăm că o să fim principala candidată la promovare”, spunea Claudiu Bălan.