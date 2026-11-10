Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață”

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Liliana Petrișor (46 de ani), multiplă campioană a României și campioană balcanică la biliard, și-a expus povestea sfâșietoare pe o scenă neașteptată. Fosta sportivă va fi una dintre concurentele noului sezon al emisiunii , de la postul Antena 1. Ea a spus cum a ajuns de pe culmile gloriei în frigul din Gara de Nord.

De la gloria de pe podium la coșmarul de pe stradă. Povestea Lilianei Petrișor

Deși în palmaresul său se regăsesc peste 42 de medalii și trofee, parcursul ei a luat o turnură dramatică, presărată cu momente limită, violență, boli grele și o luptă incredibilă pentru supraviețuire pe străzile Capitalei. Timp de un deceniu, Liliana a dominat lumea , participând la turnee importante și câștigând numeroase premii. Totul s-a prăbușit însă brusc, în momentul în care clubul unde activa s-a închis definitiv. Efectele au fost crunte. Lovită de disperare, fosta sportivă a trecut printr-o depresie severă și o tentativă extremă de suicid. „Am peste 42 de medalii și trofee. Timp de 10 ani am participat la toate turneele și am cucerit tot ce s-a putut la biliard. Dar clubul de biliard s-a închis, am rămas pe stradă și viața m-a dus către căi greșite”, a povestit Liliana Petrișor, amintind de episodul tragic în care a încercat să își pună capăt zilelor aruncându-se de pe o casă.

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„M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat. Eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Deciziile în viață vin odată cu consecințele. Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut. Am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă. Din suflet o regret”, mărturisea în 2021 pentru Acces Direct. La scurt timp după acel șoc, tatăl ei s-a stins din viață, iar relația cu familia s-a rupt complet. Rămasă fără adăpost, fără sprijin și fără resurse, fosta campioană a ajuns să trăiască un coșmar care a durat ani de zile.

Viața cruntă în Gara de Nord

Traiul pe străzi nu este unul plăcut, indiferent de circumstanțe. Liliana a dezvăluit detalii cutremurătoare despre perioada petrecută ca om al străzii. „Doi ani de zile am dormit în Gara de Nord. Boli, foamete, lipsă de somn, lipsă de afecțiune… Prin toate am trecut acolo. Fac parte din acel 1% care a scăpat cu viață din așa ceva”, a mărturisit fosta sportivă, vizibil marcată de trecutul ei. Pentru a opri abuzurile și bătăile pe care le încasa, ea a recurs la un gest disperat: s-a tuns scurt, purta haine bărbătești și se prezentase drept „Luci”. Igiena a fost un alt mare obstacol care i-a creat disconfort fostei sportive.

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Un nou început. Apariția la TV care îi poate schimba total viața

După calvarul îndurat pe străzile din București, marcat doar de evenimente care ar fi putut oricând să îi pună capăt vieții, Liliana Petrișor își spune acum povestea în fața celor patru jurați de la Antena 1. Participarea la emisiunea culinară reprezintă pentru ea o dovadă supremă de curaj și un pas important spre normalitate. De asemenea, ea are o comunitate numeroasă pe rețelele de socializare. Pe TikTok are nu mai puțin de de 900.000 de urmăritori, în timp ce pe Instagram are 100.000 de urmăritori.

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