Multipla campioană europeană a României și-a anunțat retragerea: “M-am confruntat cu multe obstacole”

Daniela Dodean și-a anunțat retragerea

„Salutare, tuturor! Acesta este un mesaj special, care nu a fost ușor de scris, dar cred că este corect să împărtășesc tuturor cum mă simt și unele dintre motivele care m-au determinat să mă opresc din a mai juca tenis de masă. Am practicat acest sport timp de aproape 32 de ani și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am învățat din el.

Când eram tânără, tenisul de masă mi-a oferit disciplină, onestitate, curaj și maturitate. Mai târziu, mi-a insuflat spirit de echipă, competitivitate și o mare rezistență la presiune, ajutându-mă să-mi construiesc un caracter puternic.

De-a lungul timpului, m-am confruntat cu multe obstacole, unele venind din partea celor care aveau propriile interese, dar am avut mereu cele mai bune răspunsuri pentru ele: să fiu serioasă, să muncesc din greu și să obțin cele mai bune rezultate. Doar așa am reușit să rămân mereu în top.

Tenisul de masă s-a schimbat mult în ultimii ani. Îmi lipsește vechiul tenis de masă, cu mai multe drepturi pentru jucători și mult mai mult fair-play. Îmi doresc pentru noile generații un sport mai bun și mai curat, cu egalitate și respect pentru toți jucătorii din lume.

Multe schimbări au fost dificile pentru mine, mai ales în calitate de mamă, lucru pe care nu îl consider corect. Dar voi continua să trăiesc fericită, pentru că viața în acest sport mi-a oferit cel mai important lucru din viața mea: soțul și fiica mea”.

„Am jucat peste 20 de ani în echipa națională a României!”

„Am jucat peste 20 de ani în echipa națională a României, unde am arătat mereu un bun spirit de echipă și, ani de zile, am încercat să fiu un lider bun. Am jucat pentru multe cluburi din diferite țări (România, Italia, Austria, Portugalia și Franța).

Aș dori să mulțumesc întregii mele familii, prietenilor, colegilor, antrenorilor, staff-urilor, echipelor medicale de la echipa națională și din cluburi. Un mare „mulțumesc” sponsorului meu de-a lungul carierei, „Butterfly”, care, încă de când aveam 12 ani, m-a sprijinit cu tot ce aveam nevoie pentru a deveni o jucătoare bună.

Îmi va lipsi adrenalina și emoțiile acestui sport. Și îmi va lipsi partenera mea de-o viață, Eliza Samara, care este și cea mai bună prietenă și însoțitoare a mea. După 3 operații de-a lungul anilor, 2 hernii la spate și multe alte accidentări, închei acest sport fericită și voi păstra pentru totdeauna toate amintirile frumoase”, a .

„Mulțumesc Ttsq pentru ultimul meci frumos cu o ceremonie specială de retragere și, de asemenea, mulțumesc pentru toți anii frumoși petrecuți împreună. Sunt mândră de ceea ce am reușit să realizez ca jucătoare, oferind mereu respect și fair-play acestui sport.

Acum este timpul pentru următorul pas din viața mea, cu capul sus, cu noi obiective și țeluri. Sunt fericită că am reușit să văd aproape întreaga lume prin acest sport.

Pe viitor, voi sprijini tenisul de masă dintr-o altă postură, ajutând copiii să aibă o viață la fel de frumoasă și sănătoasă ca a mea, prin Academia Daniela Dodean din orașul meu natal, Arad. Vei fi mereu parte din viața mea: Adio, tenis de masă!”, a mai scris Daniela Dodean.