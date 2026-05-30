Multiplul campion a murit în drum spre stadion! Tragedie fără margini la un important club de fotbal

Fostul mijlocaș al echipei Lyon, Bryan Bergougnoux, a decedat la vârsta de doar 43 de ani. Francezul, multiplu câștigător al titlului din Ligue 1, alături de clubul din orașul său natal, s-a stins din viață în urma unei boli grave.

Bryan Bergougnoux a fost în generația de aur a celor de la Lyon

unde a ajuns la doar 10 ani, a debutat la prima echipă în 2001. Francezul fost parte din generația de aur a clubului, alături de Coupet, Abidal, Edmilson, Juninho Pernambucano, Govou sau Sonny Anderson. Fostul fotbalist a câștigat patru titluri consecutive de campion al Franței, între 2002 și 2005, precum și trei Supercupe ale Franței.

când a bifat 24 de meciuri și a marcat patru goluri. El a jucat apoi de peste 100 de ori atât pentru Toulouse, cât și pentru Tours. De asemenea, a evoluat la Lecce, Chatauroux și echipa cipriotă Omonia Nicosia, înainte de a-și încheia cariera de jucător într-un rol dublu, de jucător-antrenor, la echipa din liga inferioară Thonon Evian. Bryan a evoluat și de 20 de ori pentru naționala Franței U21, marcând de zece ori. A fost coleg de generație cu Ribery, Sagna, Matthieu, dar și cu fostul stelist Cyril Thereau.

Fusese diagnosticat cu cancer la parotidă

Bergougnoux a fost diagnosticat cu cancer parotid (un tip rar de cancer la cap și gât) în 2023, dar a continuat să lucreze ca antrenor la Thonon Evian. Ulterior, s-a mutat la Tours pentru sezonul 2024/25, iar ultimul an l-a petrecut la Le Havre, unde a ocupat funcția de antrenor secund, ajutând echipa să evite retrogradarea.

Ieri, el urma să joace într-un turneu al legendelor alături de alți foști jucători ai echipei Toulouse. N-a mai ajuns la meci, deoarece și-a pierdut cunoștința într-un vehicul în drum spre stadion. Bergougnoux a fost transportat de urgență la spital, unde a decedat.

Fotbalul francez este în doliu

Uniunea Națională a Fotbaliștilor Profesioniști din Franța a postat pe X: „Cu o imensă tristețe, UNFP a aflat de decesul lui Bryan Bergougnoux, fost fotbalist profesionist și antrenor secund al echipei Havre AC în acest sezon, care s-a stins din viață vineri, la vârsta de 43 de ani. Întreaga lume a fotbalului francez se află astăzi în doliu”.

François Piquemal, un important politician francez născut și crescut în Toulouse, i-a adus și el un omagiu emoționant fostului fotbalist. „Este o veste teribilă să aflu de moartea lui Bryan Bergougnoux, care a jucat între 2005 și 2009 la Toulouse.Toate gândurile și condoleanțele mele se îndreaptă către cei dragi ai lui Bryan. El a fost un jucător emblematic pentru TFC”, a transmis acesta.

Bergougnoux era căsătorit și avea patru copii.