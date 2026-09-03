„Mulțumesc, Steaua!”. Florin Tănase, mesaj emoționant după plecarea cu scandal de la FCSB

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Florin Tănase a reacționat după transferul la Omonia Nicosia. Mijlocașul român a plecat în urmă cu câteva zile cu scandal de la FCSB și a ales să își continue cariera în Cipru. Fotbalistul le-a mulțumit suporterilor roș-albaștri pentru tot sprijinul primit în anii în care a îmbrăcat tricoul clubului din Capitală.

Florin Tănase a plecat de la FCSB. Ce s-a întâmplat, de fapt, la antrenament

Florin Tănase și-a încheiat în această vară cel de-al doilea mandat la FCSB. Relația cu clubul s-a deteriorat în ultimele săptămâni. Mijlocașul a avut un conflict la un antrenament, după o discuție cu Lucian Filip, și a părăsit ședința de pregătire. Ulterior, fotbalistul nu a mai făcut parte din lot pentru partida cu UTA Arad, iar despărțirea a devenit inevitabilă.

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a ajuns la un acord cu Omonia Nicosia și și-a continuat cariera în Cipru, unde a semnat un contract pentru două sezoane. În cele două mandate petrecute la formația bucureșteană, Tănase a adunat 330 de meciuri și a marcat 106 goluri. A fost căpitan, a devenit de două ori golgheterul campionatului și a câștigat titlul, Cupa României și Supercupa în tricoul roș-albastru.

Mesajul lui Florin Tănase pentru suporteri după ce a plecat de la FCSB

Florin Tănase a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, la câteva zile după Mijlocașul ofensiv le-a mulțumit suporterilor pentru tot sprijinul pe care i l-au oferit în sezoanele petrecute la formația din Capitală.

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„Mulțumesc, STEAUA!

E greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie tot ceea ce am trăit aici. Au fost ani cu victorii, trofee, bucurii, momente grele, emoții și amintiri pe care le voi purta cu mine toată viața. Pentru mine, FCSB nu a fost niciodată doar un club. A fost și va rămâne echipa mea de suflet. A fost o onoare și o mândrie de fiecare dată când am îmbrăcat acest tricou și am intrat pe teren pentru aceste culori.

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Le mulțumesc tuturor colegilor alături de care am luptat, antrenorilor, staff-ului și tuturor oamenilor din club care mi-au fost alături. Iar vouă, suporterilor, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încredere și pentru toate momentele pe care le-am trăit împreună. Pentru mine începe un nou capitol. Plec cu multe amintiri frumoase și cu recunoștință pentru tot ce mi-a oferit acest club.

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O parte din mine va rămâne mereu aici. Mulțumesc pentru tot!!!”, a scris Tănase pe rețelele de socializare.