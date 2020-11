Mirel Rădoi, iritat de întrebările despre Craiova: „Sunt la naţională. Nu trebuie să lămuresc nimic!“

Mirel Rădoi a analizat jocul formaţiei sale şi s-a arătat mulţumit de jocul ofensiv. Dar a atras atenţia asupra problemelor grave din apărare, în urma cărora s-au încasat 3 goluri.

România a câştigat cu 5-3 partida amicală disputată împotriva Belarusului pe stadionului Ilie Oană de la Ploieşti. Tricolorii au condus cu 4-0 la puază, dar au căzut în repriza secundă.

Pentru România au marcat Mitrea 11, Marin 19 pen., Nedelcearu 31, 56 şi Puşkaş 44. Goluri bieloruşilor au fost înscrise de Kendysh 63, Bakhar 80, Klimovich 90+2. Oaspeţii au ratat şi o lovitură de la 11 metri.

Mirel Rădoi: „Am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză“

„Am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Prima repriză, cât am rezistat fizic, am marcat 4 goluri. Din păcate în repriza a doua, probabil şi pe fondul unei relaxări totale, am primit trei goluri, plus încă un penalty parat de David.

Per ansamblu, putem să lucrăm în continuare după această victorie. Aveam nevoie, important este moralul jucătorilor pentru următoarele două partide. Acesta este aspectul pozitiv: prima repriză, evoluţia băieţilor, cele cinci goluri marcate. Aveau nevoie de un moment de descătuşare.

Din păcate, nu am putut să îl ţinem mai mult, şi în repriza a doua să lungim acest moment cât puteam de mult, dar mă bucur pentru primele 45 de minute.

Mirel Rădoi: „E o problemă! Am luat gol în situaţii simple“

Nu e dezamăgire că am primit trei goluri, e o problemă, evident. Mai ales că au fost luate în situaţii simple de joc, cu mingi descoperite, n-am făcut marcaj, cu liniile foarte avansate, trebuia să ne retragem şi mai sunt şi alte situaţii… Dar mă bucur că am văzut o reacţie a jucătorilor după pierderea mingiei, indiferent de zona în care am pierdut mingea.

După aceea, am văzut momente în care am reuşit să fim calmi în timpul jocului, să avem o posesie prelungită, să ajungem în zonele în care ne-am propus, dar, aşa cum am spus, încercăm să luăm lucrurile pozitive. Asta nu înseamnă că vom trece cu vederea ce s-a întâmplat negativ, de la primirea şi ocaziile create de adversar.

Ar trebui să ne obşnuim cu lucrurile astea, să încercăm să clădim ceva. Ştiu că este greu, că timpul e scurt, dar dacă vom încerca să găsim scuze înseamnă că nu vom putea să construim nimic. Va trebui să ne obişnuim, şi staff-ul, şi jucătorii, în momentul în care am marcat gol, să avem o mentalitate puternică şi să încercăm să marcat şi golul 2, şi golul 3, ca să dominăm adversarul şi din punct de vedere psihologic.

Mirel Rădoi: „Ne-au căzut 14 jucători de pe lista de convocări“

Nu ştiu dacă erau alte soluţii (debutanţii de peste 30 de ani), dacă erau alţi jucători mai tineri pe care puteam să îi luăm după această perioadă în care ne-au căzut 14 jucători de pe lista de convocări.

E şi un moment dificil, în care nu puteam să luăm foarte mulţi jucători de la U21, pentru că şi pentru ei urmează o partidă dificilă. Ar fi o performanţă ca echipa naţională U21 să se califice din nou la Campionatul European. Noi vom încerca de fiecare dată, drept dovadă căpitani de echipă au fost cei care puteau să fie în campania trecută la Euro U21, Răzvan Marin şi Nedelcearu.

Nu putem să îi aducem pe toţi. Sunt jucători de valoare, atât în generaţia cu care eu am fost la Euro, cât şi în generaţia care este acum cu Adrian Mutu. Sunt aceste generaţii, născuţii între 1996 şi 2000, cu Mihăilă, cu Screciu, dar nu putem aborda o partidă doar cu jucători de la U21“, a declarat selecţionerul după meci.

Mirel Rădoi: „Nu trebuie să lămuresc nimic“

Mirel Rădoi, eventualul înlocuitor al lui Cristiano Bergodi la Universitatea Craiova, s-a enervat atunci când a fost întrebat despre această posibilitate şi a refuzat tăios să ofere un răspuns.

„Deocamdată sunt la echipa naţională, vorbesc de echipa naţională. Nu cred că ar fi frumos nici pentru Craiova, nici pentru Federaţie să vorbesc ceva. Chiar dacă nu există, tot nu vreau să discut. Sunt la echipa naţională, nu trebuie să lămuresc nimic! Sunt la echipa naţională, trebuie să vă vorbesc despre echipa naţională, despre ce înseamnă jucătorii naţionalei, atmosfera de la echipa naţională, despre tot ce mă întrebaţi despre echipa naţională.

Sunt aici! După aceea, vom vedea la fiecare partidă, pentru că deja aţi scris că o să fiu în alte părţi. Se pare că deja ştiţi mai bine decât mine şi atunci vă las în continuare să speculaţi“, a spus iritat Mirel Rădoi.