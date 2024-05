„Muncă, umilință, corectitudine. Nu vreau rutină în fotbal”. FANATIK dezvăluie ce fel de antrenor a devenit Cristi Chivu după șase ani petrecuți la Inter Milano

Decizia a venit la finalul semifinalei cu Sassuolo, pierdută de milanezi, chiar pe teren propriu, scor 1-3. Locul lui Chivu va fi luat de Andrea Zanchetta, în prezent antrenor al echipei U18 a lui Inter, echipă care se luptă pentru titlu.

Chivu are oferte din Italia, dar a fost dorit și în România

“Experiența mea la Inter se termină aici. Au fost 6 ani minunați. Mi-am dat toată inima”, a declarat Cristi Chivu. “Ideile nu lipsesc şi nici oportunităţile. Acum voi lua câteva zile de pauză, au fost şase ani fantastici, în care am pus suflet şi toate cunoştinţele pe care le aveam. Am încercat să transmit ceva şi în acelaşi timp am învăţat multe de la aceşti băieţi minunaţi”, a mai spus Cristi Chivu, conform internews.it.

ADVERTISEMENT

Campion al Italiei acum doi ani cu echipa care termină acum junioratul, Chivu a fost la un moment dat chiar în cărți pentru prima echipă a lui Inter. Ulterior, numele său a apărut și în discuție la alte echipe, dar totuși nimic concret. Din țară, Rapid (după plecarea lui Mutu) și Universitatea Craiova (după demiterea lui Petev) l-ar fi dorit la echipă.

Primul antrenor străin care a câștigat campionatul Primavera în Italia

Chivu a fost primul antrenor din Italia care a câștigat campionatul în primul an la Primavera și primul străin care a făcut acest lucru. Bilanțul său pe banca lui Inter este de 173 meciuri – 89 meciuri – 47 egaluri – 37 înfrângeri. În calcul nu au intrat meciurile de la U14, unde sistemul de organizare al competițiilor este diferit.

ADVERTISEMENT

Cifrele îl arată pe Chivu ca având o medie de 1,75 puncte pe meci, iar în ultimul sezon s-a descurcat foarte bine: 44 meciuri – 20 victorii-17 egaluri -7 înfrângeri. El a jucat cu Inter și în UEFA Youth League. A terminat pe locul doi în grupă, după Red Bull Salzburg, dar înainte de Benfica și Real Sociedad.

Vorbește cinci limbi străine și domină vestiarul

Inter a ieșit din grupă dar a pierdut în prima fază eliminatorie, contra lui Olympiacos. A fost eliminată la penaltyuri de echipa care avea să câștige trofeul.

ADVERTISEMENT

Italienii l-au lăudat pe Chivu pentru că știe să domine vestiarul și are o particularitate importantă, vorbește cinci limbi străine (italiană, engleză, franceză, olandeză și română). Din această cauză se face ușor înțeles de jucători, pentru că echipele de junior sunt adevărate multinaționale.

Antrenamentul nu trebuie transformat în rutină

“De-a lungul anilor am încercat mereu să transmit cultura muncii și ne propunem mereu să facem mai bine. Îmi place să predau fotbal, pentru că provin din medii care mi-au permis să cresc și să mă perfecționez constant. În fiecare zi poți învăța ceva, trebuie să vii la antrenament cu un obiectiv și să nu îl transformi într-o rutină. Este foarte important să înveți cum să fii autocritic și cum să gestionezi diferite situații”, s-a descris antrenorul Chivu, într-un interviu pentru Gazetta dello Sport.

ADVERTISEMENT

„Pregătirea mentală pentru antrenamente și pentru meci trebuie să fie ceva la care acord o atenție deosebită. Este fundamental pentru modul în care văd eu fotbalul. Mă interesează intensitatea jocului, de pe bancă încerc mereu să-mi ajut jucătorii. Munca mea pe teren reflectă modul în care trăiesc fotbalul. Îmi place să-i văd pe băieți aplicați mental și în joc. Pentru mine, fotbalul este distracție, pasiune, dar asta vine inevitabil cu o cultură de lucru”, a declarat fostul internațional român.

Respect, adică muncă, umilință, corectitudine

“Am avut norocul să aterizez tânăr în liga olandeză, după o perioadă în România. Toate acestea au fost experiențe m-au învățat să-mi stabilesc obiective continue. Un lucru fundamental, în afară de trofee, este respectul coechipierilor mei și în fiecare vestiar în care am fost am câștigat asta prin muncă, umilință și un mod corect de a fi. Iar asta o porți mereu cu tine, chiar și atunci când nu mai joci fotbal”, a mai dezvăluit Chivu.

Fostul căpitan al echipei naționale a vorbit și despre mentorii săi, dezvăluind că tatăl său, Mircea Chivu, a fost cel mai important.„În el am văzut pasiunea pentru fotbal, aceeași pasiune care mă caracterizează pe mine. Dar am încercat să învăț ceva de la fiecare antrenor. Fizic am avut multe probleme, însă mi-am construit cariera cu capul. Să învăț de la fiecare antrenor a fost o parte fundamentală a ei”, a punctat Chivu.

A lucrat cu Mourinho, Capello, Spaletti și Ranieri

El a avut șansa de a lucra cu antrenori mari, Ronald Koeman, Fabio Capello, Jose Mourinho, Luciano Spaletti sau Claudio Ranieri. Chivu a absolvit Școala de antrenori de la Coverciano, în 2020. Chivu a fost coleg de promoție cu Andrea Pirlo și Tiago Motta, ultimul reușind adevărate minuni, în acest sezon, pe banca Bolognei.

”Cariera de antrenor a lui Cristian am urmărit-o pentru că am fost în Italia în același timp. El s-a descurcat foarte bine la nivel de academie, a arătat că are toate condițiile ca să fie un antrenor bun la nivel profesionist”, a declarat Mourinho, la București, la meciul de adio al Generației de Aur.

Cristi Chivu a jucat pentru Inter între 2007 şi 2014 și a câștigat tripla campionat – Cupa Italiei – Liga Campionilor în 2010, sub comanda portughezului.