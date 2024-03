Municipiul din România care se confruntă cu deficit de medici. Probleme mari la spitalul din localitate

După ce la finalul anului trecut sistemul de sănătate s-a confruntat cu o criză majoră de personal, în urma decizie Guvernului de a îngheța angajările în sistem pentru a ține sub control cheltuielile, autoritățile au dat drumul la angajări în spitale în luna ianuarie. Totuși, problemele persistă în condițiile în care unele spitale au dificultăți în a atrage candidați la concursurile de angajări.

Deficit de medici la spitalul județean din Miercurea-Ciuc

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea-Ciuc a precizat că la secțiile de radiologie și de primiri urgențe. Deși în luna februarie au fost organizate mai multe concursuri, tocmai la aceste secții nu s-a prezentat niciun candidat.

ADVERTISEMENT

„În luna februarie 2024 s-au organizat concursuri pentru medici specialişti şi rezidenţi pe mai multe specializări, iar în martie 2024 se vor organiza concursuri pentru personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar, personal administrativ, respectiv pentru ocuparea posturilor unice. Este important să menţionăm că lipsa de medici reprezintă o problemă majoră, de exemplu la UPU-SMURD şi la radiologie.

Din păcate, tocmai UPU-SMURD este secţia la care nu s-a prezentat nici un candidat ca medic specialist medicină de urgenţă. Postul de medic pediatru pentru această secţie a fost ocupat prin concurs, însă avem nevoie de mai mulţi medici pe Secţia UPU-SMURD.

ADVERTISEMENT

Lipsa de medici fiind o provocare continuă, posturile vacante vor fi scoase la concurs până la ocuparea acestora pe secţiile UPU-SMURD şi nu numai. Sperăm ca prin aceste posibilităţi de organizare a concursurilor să completăm personalul medical al spitalului”, a declarat managerul SJU Miercurea-Ciuc, dr. Konrád Judit, care a precizat că medicilor candidați li se oferă locuințe de serviciu de către Consiliul Județean.

Potrivit managerului spitalului din Miercurea-Ciuc, la secția UPU-SMURD sunt angajați opt medici specialiști, iar la radiologie sunt cinci, însă la fiecare dintre cele două secții ar mai fi necesari încă trei medici specialiști.

ADVERTISEMENT

Lipsa personalului, resimțită și la Odorheiu Secuiesc

Lipsa medicilor este resimțită și la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc. Conducerea unității sanitare a precizat că a scos la concurs trei posturi de medici, chirurg maxilo-facial, ginecolog şi urolog. La aceste concursuri s-a prezentat însă un singur candidat, pentru postul de chirurg maxilo-facial, care a şi trecut examenul.

Conducerea spitalului din Odorheiu Secuiesc a precizat că unitatea avea 50 de posturi vacante, din care sunt în curs de angajare 21. Un deficit important este în rândul asistenților medicali, unde deși sunt în curs de angajare nouă persoane, ar mai fi nevoie de alte 30.

ADVERTISEMENT

“Tot timpul trebuie să recalculăm, să reconfigurăm personalul la fiecare. Ne-ar ajuta foarte mult dacă am putea lansa concursuri toate cele 50 de posturi vacante, dar momentan numai pentru cele 21 am primit acordul Ministerului Sănătăţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, pentru Agerpres.

Reamintim că în 22 februarie, din sistemul sanitar, asta pe lângă cele 7.600 de posturi anunțate la începutul anului. Premierul a spus că ținta urmărită este de circa 10.000 de noi posturi în Sănătate.