Municipiul din România în care se construiește o fabrică gigant. Vor fi sute de noi locuri de muncă

O fabrică gigant de componente electonice a început să se construiască la Brașov și este cea mai importantă investiție din ultimii șapte ani, potrivit primăriei, care va genera 600 de locuri de muncă.

A treia unitate a grupului german Diehl din Europa

Diehl Controls, care produce componente electronice, a demarat, încă din septembrie anul trecut, construcția unei fabrici gigant, care va deveni a treia unitate a grupului Diehl din Europa, anterior compania deschizând câte o uzină în Germania și în Polonia.

ADVERTISEMENT

Producția este prevăzută să înceapă în acest an. Noua unitate Diehl Controls din reprezintă o totală de aproape 40 de milioane de euro, în două etape, și va genera aproximativ 600 de locuri de muncă. Cu segmentul de cercetare-dezvoltare al companiei, se vor adăuga încă 100-150 de locuri de muncă.

„Aceasta este a șasea fabrică de producție pe care o avem și a treia din Europa. Pentru a putea crește capacităților de producție ale DIEHL Controls, această investiție este importantă, deoarece, în acest moment, nu putem îndeplini toate solicitările clienților noștri. Vom începe cu patru produse, care sunt deja în portofoliul nostru și vom extinde portofoliul nostru cu sisteme produse doar de fabrica din Brașov, atât sisteme electronice pentru de pompe de căldură, cât și sisteme electronice standardizate IATF (International Automotive Task Force) pentru industria auto. Vorbim de sisteme necesare industriei auto pe care le vom produce doar aici, la Brașov. Și, astfel, și prin aceasta puteți vedea importanța Brașovului pentru noi”, a declarat Josef Fellner, director financiar al DIEHL Controls.

ADVERTISEMENT

Valoare adăugată mare

Primăria Brașov a subliniat importanța acestei investiții, cea mai mare în ultimii șapte ani, în zona de nord a municipiului, o zonă a cărei infrastructură va fi dezvoltată.

,,Această investiție este foarte importantă, mai ales că este prima investiție de o asemenea dimensiune, de 40-50 de milioane de euro, în ultimii șapte ani de zile. Este o investiție care se va realiza în zona de nord a Brașovului, o zonă pe care o dezvoltăm și din punct de vedere al infrastructurii, în imediata apropiere se va construi noul pasaj către zona rezidențială a cartierului Tractorul. Este o investiție care se concentrează pe un segment industrial cu valoare adăugată mare, fiind vorba de componente electronice, dezvoltând totodată și componenta de cercetare-dezvoltare. Vor fi 600 de locuri de muncă, dar și 100-150 de locuri de muncă în cercetare-dezvoltare, lucru care adaugă la oferta pieței de muncă și contribuie la dezvoltarea acesteia într-un sector specializat”, declara primarul de atunci, Allen Coliban.

ADVERTISEMENT

„Brașovul este deschis pentru investiții”

„Totodată, este o investiție care încurajează și dezvoltă și învățământul dual. Suntem parteneri împreună cu DIEHL Controls în dezvoltarea învățământului dual și în proiectul de campus pentru care am obținut finanțare din PNRR. Din toate aceste motive, dar și pentru că este o investiție localizată în interiorul limitelor teritoriale ale municipiului Brașov, asta-însemnând taxe locale la bugetul local, acest moment este un motiv de bucurie pentru noi toți. Bun venit DIEHL Controls în Brașov, Brașovul este deschis pentru investiții”, potrivit edilului.

Fabrica va fi construită pe un teren cu o suprafaţă de peste 125.800 de metri pătraţi și va produce până la 12 milioane de sisteme electronice pe an, până la sfârșitul lui 2027, dar și pentru pompe de căldură. Diehl Controls, parte a Diehl Group, are sediul central în Wangen im Allgäu, în sudul Germaniei. La nivel mondial, grupul are peste 3.500 de angajați.

ADVERTISEMENT

„Compania dezvoltă și produce sisteme și circuite electronice pentru produse electrocasnice, respectiv mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase sau frigidere, precum și pentru sisteme HVAC/R (tehnologie de încălzire, ventilație, aer condiționat și refrigerare) sau sisteme de gestionare a bateriilor (BMS)”, arată Primăria Brașov.