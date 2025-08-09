Municipiul din România în care se construiește un spital în valoare de aproape 200 milioane de lei. Va avea heliport și saloane ultramoderne

Se construiește un nou spital ultramodern în România, care va deservi 120.000 de locuitori dintr-un municipiu din România. Este vorba despre Tecuci, acolo unde s-au investit 190 de milioane de lei pentru construcția unității sanitare cu dotări de ultimă generație.

Municipiul din România în care se construiește un nou spital

Proiectul este finanțat din bugetul Consiliului Județean și reprezintă una dintre din zonă din ultimii ani. Valoarea lucrărilor depășește 190 milioane de lei, fonduri alocate din bugetul Consiliului Județean Galați. Termenul de finalizare este septembrie 2026, iar autoritățile spun că viitorul spital va ridica nivelul serviciilor medicale din întreaga regiune.

Noua clădire a Spitalului Municipal „Anton Cincu” va avea 105 paturi, dintre care 10 pentru secția ATI. Saloanele vor fi moderne, cu doar două paturi și baie proprie, iar pentru cazurile speciale vor exista rezerve în care va fi internat doar un pacient.

Spitalul va fi dotat cu patru săli de operație, două săli pentru intervenții endoscopice și un heliport pe acoperiș, foarte important pentru cazurile urgente. Ministerul Sănătății a anunțat că va sprijini dotarea spitalului cu echipamente medicale de ultimă generație.



Spital de aproape 200 milioane de lei în Tecuci. Când va fi gata

Astfel, pacienții din zonă vor putea beneficia de tratamente performante chiar în Tecuci, fără să fie nevoiți să se meargă la Galați sau în alte orașe mari. se are deja cu un volum uriaș de pacienți. În ultimul an, peste 68.000 de cazuri au fost tratate la Camera de Primiri Urgențe, peste 62.000 de pacienți au trecut prin ambulatoriu, iar aici au avut loc mai bine de 1.000 de nașteri.

„M-a impresionat un medic tânăr care mi-a spus, cu mândrie: `Nu-mi trimit pacienții la spitalul județean decât atunci când e absolut necesar. Fac tot ce pot aici, în spitalul nostru, pentru că știu că pacienții au nevoie de noi aproape de casă. Și rămân lângă ei până la capăt`.

Aceasta este imaginea încrederii: medici care aleg să lupte pentru pacienți, în comunitatea lor. Sănătatea comunității este prioritatea noastră. Astăzi investim pentru siguranța și confortul pacienților de mâine”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.