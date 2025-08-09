News

Municipiul din România în care se construiește un spital în valoare de aproape 200 milioane de lei. Va avea heliport și saloane ultramoderne

Un spital modern cu heliport, saloane ultradotate și aparatură de ultimă generație prinde contur în România. Se investesc aproape 200 de milioane de lei.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 12:50
Se construiește un nou spital de ultimă generație în România. Când va fi gata construcția de aproape 200 milioane de lei. Sursa foto: Colaj Fanatik, Facebook

Se construiește un nou spital ultramodern în România, care va deservi 120.000 de locuitori dintr-un municipiu din România. Este vorba despre Tecuci, acolo unde s-au investit 190 de milioane de lei pentru construcția unității sanitare cu dotări de ultimă generație.

Proiectul este finanțat din bugetul Consiliului Județean și reprezintă una dintre cele mai mari investiții în sănătate din zonă din ultimii ani. Valoarea lucrărilor depășește 190 milioane de lei, fonduri alocate din bugetul Consiliului Județean Galați. Termenul de finalizare este septembrie 2026, iar autoritățile spun că viitorul spital va ridica nivelul serviciilor medicale din întreaga regiune.

Noua clădire a Spitalului Municipal „Anton Cincu” va avea 105 paturi, dintre care 10 pentru secția ATI. Saloanele vor fi moderne, cu doar două paturi și baie proprie, iar pentru cazurile speciale vor exista rezerve în care va fi internat doar un pacient.

Spitalul va fi dotat cu patru săli de operație, două săli pentru intervenții endoscopice și un heliport pe acoperiș, foarte important pentru cazurile urgente. Ministerul Sănătății a anunțat că va sprijini dotarea spitalului cu echipamente medicale de ultimă generație.

Astfel, pacienții din zonă vor putea beneficia de tratamente performante chiar în Tecuci, fără să fie nevoiți să se meargă la Galați sau în alte orașe mari. Spitalul actual din Tecuci se are deja cu un volum uriaș de pacienți. În ultimul an, peste 68.000 de cazuri au fost tratate la Camera de Primiri Urgențe, peste 62.000 de pacienți au trecut prin ambulatoriu, iar aici au avut loc mai bine de 1.000 de nașteri.

„M-a impresionat un medic tânăr care mi-a spus, cu mândrie: `Nu-mi trimit pacienții la spitalul județean decât atunci când e absolut necesar. Fac tot ce pot aici, în spitalul nostru, pentru că știu că pacienții au nevoie de noi aproape de casă. Și rămân lângă ei până la capăt`.

Aceasta este imaginea încrederii: medici care aleg să lupte pentru pacienți, în comunitatea lor. Sănătatea comunității este prioritatea noastră. Astăzi investim pentru siguranța și confortul pacienților de mâine”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
