Municipiul din România în care se deschide o fabrică unică în lume. UE a aprobat o investiție de circa 100 de milioane de euro

Ajutorul vine în sprijinul înființării unei noi fabrici în Oradea, Nokian Tyres, cu zero emisii de dioxid de carbon, destinată producției de anvelope pentru autoturisme. Măsura va ajuta la îndeplinirea mai multor obiective strategice ale UE.

Noi locuri de muncă în Oradea

Printre obiectivele strategice ale UE se numără și crearea unor locuri de muncă, dezvoltarea regională și tranziția verde a economiei regionale. Compania Nokian Tyres este sprijinită în procesul de de anvelope cu zero emisii de dioxid de carbon în Oradea, județul Bihor.

„În data de 1 iulie 2024, compania Nokian Tyres a produs prima anvelopă în noua sa fabrică pe care o construieşte în Oradea. Acest moment important pentru evoluţia proiectului a fost atins la data anticipată, iar lucrările înaintează conform planificării şi bugetului alocat. Producţia la scară comercială va începe în prima parte a anului 2025,” , a anunţat, într-un comunicat, compania.

Acest ajutor este acordat sub forma unui grant direct și constă în asigurarea unui sprijin de aproximativ 99,5 milioane de euro, adică 495,2 milioane lei. Estimarea investiției este de aproximativ 650 de milioane de euro.

„Apreciez că ajutorul de stat de 99,5 milioane euro pentru Nokian Tyres a fost aprobat de Comisia Europeană. Acesta este singurul ajutor de stat individual acordat în ultimii zece ani. Suma va fi un grant direct, iar investiția totală ridicându-se la 650 milioane euro.

Compania finlandeză construiește la Oradea o fabrică de anvelope, care este cea mai mare investiție din județul Bihor, din ultimii 30 de ani. Fabrica a intrat deja în perioada de teste, iar când va începe să lucreze pe deplin, 90% din producție va merge la export.

Ca premier, am sprijinit acest proiect încă din prima sa fază. Chiar mâine se împlinesc fix doi ani de la întâlnirea pe care am avut-o la Palatul Victoria cu reprezentanții companiei. Am susținut întotdeauna atragerea de investiții străine directe, care creează aici noi locuri de muncă”, a declarat Nicoale Ciucă, președintele PNL, într-o postare pe Facebook.

Fabrica ar avea o capacitate de producție de aproximativ 6 milioane de unități pe an, iar proiectul va crea undeva la 500 de locuri de muncă directe, dar și altele indirecte. Acest proiect ar putea aduce beneficii în materie de sustenabilitate deoarece se dorește înființarea primei fabrici de anvelope cu zero emisii de dioxid de carbon din lume.

„Odată cu prima anvelopă realizată aici, am avut ocazia de a testa capacitatea de producţie din noua fabrică şi totul decurge conform planului. La rândul lor, membrii echipei au parcurs cu succes stagiul de practică din Finlanda şi au acum toate informaţiile necesare pentru a putea produce anvelope premium la fel ca în celelalte fabrici ale noastre: fără compromisuri”, spune directorul general Susanna Tusa şi vicepreşedinte al Nokian Tyres Romania Operations.

De asemenea, Comisia a constatat că această măsură va contribui la , dezvoltare economică și competitivitate într-o zonă defavorizată, potrivit comunicatului.

„Această măsură în valoare de 99,5 milioane euro va permite României să sprijine înfiinţarea unei noi fabrici de anvelope cu zero emisii de CO2 în Oradea. Se preconizează că proiectul va reprezenta o premieră la nivel mondial şi va contribui la competitivitatea şi tranziţia verde în această zonă”, a afirmat Margrethe Vestager, vicepreşedintele executiv responsabil cu politica în domeniul concurenţei.