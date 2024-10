Municipiul din România unde se inaugurează o noua fabrică. Se întâmplă chiar pe o platformă industrială cunoscută. Vor apărea și locuri noi de muncă

O nouă fabrică de lacuri și vopsele marca Evolor s-a deschis pe platforma industrială Oltchim Râmnicu Vîlcea, pe locul fostei fabrici Chempro.

Dezvoltarea județului și noi locuri de muncă

Evolor, unul din cei mai importanți jucători în industria de lacuri și vopsele din România, a deschis o nouă fabrică la , pe platforma industrială Oltchim. Achiziționată anul trecut de companie, noua fabrică concretizează un amplu proces de modernizare și retehnologizare.

„Am avut bucuria de a participa la un eveniment important pentru comunitatea noastră: inaugurarea oficială a noii fabrici Evolor, pe platforma industrială Oltchim. Evolor, unul dintre liderii românești în producția de vopsele și lacuri, cu peste 30 de ani de experiență, face un pas important spre viitor, investind 3 milioane de euro într-o fabrică modernă și inovatoare în Râmnicu Vâlcea. Această investiție nu doar că sprijină dezvoltarea economică a județului nostru, dar creează și noi locuri de muncă, contribuind la revitalizarea unei zone cu tradiție în industria chimică”, a declarat Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Operațiuni performante și robotizate

Având, anul trecut, o cifră de afaceri de 96,2 milioane de lei, Evolor marchează o nouă etapă în dezvoltarea și competitivitatea produselor, având în plan investiții noi în perioada următoare.

Este de așteptat ca, în primul an de activitate, fabrica de tencuieli pentru decorații de pe platforma Oltchim să genereze aproximativ 10.000 de tone producție de tencuieli, variante decorative, mozaicate și grunduri pentru tencuit.

Cu o suprafață de 3.776 metri pătrați, noua fabrică operează performant și robotizat, este dotată cu un laborator nou de și dezvoltare, beneficiind de echipamente tehnologice de ultimă generație și spații pentru logistică și administrație.

Noua capacitate beneficiază deja de linii de producție robotizate în valoare de peste 500.000 de euro iar produsele sunt ambulate respectând toate cerințele de siguranță pentru a fi transportate la mare distanță, reducându-se astfel riscul deteriorării acestora pe lanțul de distribuție.

„O poveste de succes 100% românească”

Odată cu noua fabrică, producția de tencuieli decorative va crește cu 15% ceea ce va duce la creșterea capacității de stocare a pulberilor vrac cu 50%, cu rezultatul unei scăderi semnificative a volumului de deșeuri de hârtie.

„Deschidem azi un nou capitol în dezvoltarea Evolor, o poveste de succes 100% românească. Adăugăm, astfel, celor peste 30 de ani de expertiză și perfomanță în industria lacurilor și vopselurilor, tehnologia, capacitățile de inovație, know-how-ul și investitiile necesare pentru a accelera transformarea Evolor intr-un jucător redutabil pe piața europeană a materialelor de construcții”, a declarat Bogdan Pirvu, CEO Evolor.

Investiții noi pe platforma Oltchim

Compania Evolor are în plan să dezvolte, tot pe platforma Oltchim, secții noi în care se vor produce vopsele lavabile, lacuri și emailuri ecologice. În plus se are în vedere înființarea unui centru logistic pentru distribuirea de produse finite, având ca rezultat extinderea zonelor de distribuție în țară dar și peste hotare.

Pentru acestea, Evolor a cumpărat șase terenuri (13.518 metri pătrați toată suprafața), dincolo de investiția inițială pentru hala de producție și terenul adiacent de 12.321 metri pătrați. La ora actuală există o suprafață totală de 25.839 de metri pătrați pentru dezvoltarea operațiunilor.

„Reindustrializarea Romaniei, misiunea noastră strategică la ROCA Industry, înseamnă pași și acțiuni concrete, care presupun investiții, echipe cu viziune și capacitate de implementare și valoare reală adăugata produselor Made in Romania. Inaugurarea fabricii Evolor de pe platforma Oltchim, o investiție strategică a holdingului, arată concret că reindustrializarea a inceput deja și ne bucurăm să fim promotori ai acestui proces. Continuăm să credem că România are toate șansele să exporte campioni industriali competitivi în Europa și să ne îndeplinim promisiunile asumate”, a spus Ionut Bindea, CEO ROCA Industry.