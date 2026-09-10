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Octavian Marin pregătește o nouă aventură în Himalaya, dar pentru pompierul-alpinist din Craiova fiecare ascensiune înseamnă mai mult decât o simplă luptă cu muntele. Suporter al Universității Craiova și membru al Peluzei Nord, acesta are un ritual pe care îl respectă de fiecare dată când ajunge la mii de metri altitudine: steagul Științei îl însoțește până în vârf. După ce a cucerit deja unele dintre cele mai spectaculoase piscuri, Octavian Marin se întoarce în Nepal pentru o nouă încercare, una care are și gustul revanșei.

Însemnele Universității Craiova, nelipsite din expedițiile lui Octavian Marin

Pentru Octavian Marin, nu rămâne în tribune atunci când pleacă în expedițiile sale. Din contră, Știința îl însoțește la mii de metri altitudine, acolo unde fiecare pas este o luptă și fiecare ascensiune vine cu propriile riscuri. Suporter al Universității Craiova și membru al Peluzei Nord, pompierul-alpinist duce cu el în expediții atât steagul României, cât și steagul Craiovei. În acest fel, fiecare vârf cucerit devine și o mică poveste despre orașul său și despre echipa pe care o susține.

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De-a lungul anilor, și ale Sezione au ajuns alături de el pe unele dintre cele mai spectaculoase vârfuri. Universitatea Craiova l-a prezentat, la rândul său, drept „un pompier la înălțime”, iar pasiunea sa pentru munte s-a împletit cu dragostea pentru clubul din Bănie.

Ama Dablam, Island Peak și Kazbek, ascensiunile care l-au dus tot mai sus pe suporterul Craiovei

Octavian Marin are deja un palmares impresionant pentru un alpinist român. În 2022 a urcat pe Island Peak, la 6.189 de metri, într-o expediție care a avut însă și o puternică încărcătură personală. Mama sa murise cu doar trei luni înainte, iar ascensiunea din Himalaya a fost dedicată memoriei ei. A fost una dintre experiențele care i-au arătat încă o dată cât de multă forță fizică și psihică este necesară pentru a ajunge la capătul unui astfel de drum.

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Un an mai târziu, în 2024, Octavian Marin a cucerit Kazbek, la 5.047 de metri, în Georgia. Altitudinea este mai mică decât cea a vârfurilor din Himalaya pe care le-a abordat, însă ascensiunea s-a dovedit o nouă provocare pentru alpinistul craiovean. Are în palmares și Mont Blanc. Prima încercare s-a oprit la aproximativ 4.200 de metri, însă Octavian Marin nu a renunțat. A revenit și a reușit să atingă vârful, aflat la aproape 4.800 de metri. A urcat, de asemenea, în Iran, până la aproximativ 5.600 de metri, în condiții dificile, cu vânt puternic și temperaturi foarte scăzute.

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Nepalul îl cheamă din nou pe pompierul-alpinist din galeria Craiovei

Acum, Octavian Marin se pregătește să revină în Nepal, țară de care spune că s-a îndrăgostit. De această dată, plecarea va fi alături de prieteni buni, iar expediția va începe cu o etapă importantă de aclimatizare. Planul este ca acesta să ajungă mai întâi la Everest Base Camp, după care să urce din nou pe Island Peak, la 6.189 de metri. Toate acestea fac parte din pregătirea pentru adevărata provocare a expediției.

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Ținta este Baruntse, un vârf de 7.129 de metri pe care Octavian Marin a încercat să îl cucerească și anul trecut. Vremea nefavorabilă i-a dat însă planurile peste cap, iar ascensiunea nu a putut fi dusă până la capăt. De această dată, alpinistul craiovean se întoarce în Himalaya cu gândul la revanșă și cu experiența unei noi încercări în spate.

„Se apropie cu pași repezi momentul în care mă voi întoarce în Nepal, o țară pe care o îndrăgesc foarte mult, cu oameni simpli, calzi și primitori. Anul acesta voi porni alături de prieteni buni spre Everest Base Camp, pentru aclimatizare, apoi Island Peak – 6.189 m. Urmează provocarea pentru care mă întorc: Vf. Baruntse – 7.129 m, un vârf pe care anul trecut nu am reușit să-l ating din cauza vremii nefavorabile”, a scris Octavian Marin, pe pagina sa de Facebook.

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Baruntse, revanșa pentru care Octavian Marin revine în Himalaya

La peste 7.000 de metri, pregătirea fizică este doar una dintre componentele unei ascensiuni. Altitudinea, vremea și starea organismului pot schimba în orice moment planurile unei expediții. Octavian Marin știe acest lucru după experiențele trăite pe munte și tocmai de aceea spune că pregătirea pentru o nouă plecare trebuie făcută atât fizic, cât și psihic.

„În Himalaya, oricât de bine te-ai pregăti, muntele are întotdeauna ultimul cuvânt. De aceea, înainte de fiecare plecare, mă pregătesc atât fizic și psihic, cât și prin terapii menite să-mi susțină organismul și plămânii pentru efortul și altitudinea care urmează”, a mai transmis alpinistul.