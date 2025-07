Munți de gheață pe străzile din Spania, după un val de furtuni și inundații masive. Fenomenul meteo Dana lovește din nou. Foto + Video

Fenomenul meteo Dana lovește din nou și a dus deja la formarea mai multor munți de gheață ce au acoperit străzile din Spania. Furtunile puternice și inundațiile au afectat mare parte din țară.

Spania a fost lovită serios de furtuni severe care au provocat . Munți de gheață s-au format pe străzi, spre șocul locuitorilor mai multor provincii din țară.

Totul a fost cauzat de fenomenul meteo rar cunoscut ca Dana. Acesta produce efecte dramatice, printre care trafic blocat de inundații și culturi distruse de grindină. Autoritățile spaniole au emis avertizări și recomandări locuitorilor din zonele afectate.

Fenomenul DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) are loc când o celulă de aer rece izolată se contopește cu mase calde și umede din zona mediteraneană, generând ploi torențiale, grindină și instabilitate atmosferică intensă.

Mai multe coduri roșii de vreme severă au fost emise pentru zona Zaragoza și Tarazona. Zeci de șoferi au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoși din mașinile blocate de ape și precipitații mari de până la 100 mm.

Și în Catalonia, Valencia și Murcia au fost emise alerte de cod galben și portocaliu de ploi însemnate cantitativ și grindină de mari dimensiuni. Zone precum Barcelona și Tarragona au fost avertizate asupra unor ploi rapide de până la 50 litri pe m² într‑un interval scurt.

În Málaga, Benalmádena, Torremolinos și Estepona au fost raportate străzi inundate, motiv pentru care au fost descoperite nenumărate mașini abandonate de șoferii care au preferat să se salveze. Mai multe școli au fost închise, dar și străzi ca urmare a averselor nocturne de până la 70 mm în mai puțin de o oră.

Severe flooding in Moratalla, Murcia in Spain this afternoon….🌊

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)