Munți de zăpadă pe Arena Națională la Rapid – Dinamo! Derby-ul, oprit de Rareș Vidican după ce Aioani a fost „bombardat” cu bulgări. Update

Derby-ul Rapid - Dinamo, din etapa a 28-a a SuperLigii, s-a disputat pe zăpadă. Deși suprafața de joc a fost curățată, organizatorii au permis suporterilor să se ia la bătaie cu bulgări
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
21.02.2026 | 21:48
Munti de zapada pe Arena Nationala la Rapid Dinamo Derbyul oprit de Rares Vidican dupa ce Aioani a fost bombardat cu bulgari Update
Munți de zăpadă pe Arena Națională la Rapid - Dinamo! Derby-ul, oprit de Rareș Vidican după ce Aioani a fost „bombardat” cu bulgări. FOTO: Fanatik
Rapid și Dinamo și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al SuperLigii. Pentru buna desfășurare a derby-ului, organizatorii au fost nevoiți să dea zăpada de pe gazon. Mormanele strânse pe marginea terenului au devenit însă muniție pentru suporteri.

UPDATE: Rareș Vidican a oprit meciul după ce dinamoviștii l-au bulgărit pe Marian Aioani

În minutul 50, lucrurile au degenerat pe Arena Națională, astfel încât Rareș Vidican a fost nevoit să întrerupă partida. „Centralul” a luat această decizie după ce Marian Aioani a acuzat dureri în urma bulgărilor primiți de la fanii dinamoviști. Ce-i drept, înainte de acest episod, și portarul Rapidului i-a provocat pe ultrașii „câinilor”.

Crainicul stadionul a făcut apoi mai multe anunțuri, care i-au vizat în special pe fanii lui Dinamo. „Vă spunem din nou. Nu mai aruncați cu bulgări. Meciul va fi întrerupt”, a transmis announcerul de la Rapid – Dinamo.

Roș-albii din peluză au răspuns prin câteva scandări rasiste și au primit de la crainic următorul mesaj: „Dacă scandările rasiste vor continua, meciul va fi oprit”. Derby-ul s-a reluat după aproximativ trei minute de întrerupere.

marian aioani lovit de bulgări
Munți de zăpadă pe Arena Națională la Rapid – Dinamo! Derby-ul, oprit de Rareș Vidican după ce Aioani a fost „bombardat” cu bulgări. FOTO: Fanatik

Bătaie cu bulgări la Rapid – Dinamo

Ninsoarea din România a afectat organizarea derby-ului Rapid – Dinamo, programat pe Arena Națională. Sâmbătă, 21 februarie, în ziua de disputare a meciului, a fulguit non-stop în București. Cu toate acestea, suprafața de joc a fost protejată și se prezintă în condiții impecabile.

gazon arena națională
Suprafața de joc, impecabilă pentru Rapid – Dinamo. FOTO: Fanatik

Deși zăpada de pe gazon a fost îndepărtată, ea s-a mutat în jurul terenului și în tribune, în zonele tampon, care nu au fost dezăpezite. Ciudat este că organizatorii nu au tras tunelul care duce la vestiare, deși acesta se poate întinde până la marginea suprafeței de joc.

De acest lucru au profitat, bineînțeles, suporterii, care au putut arunca în voie cu bulgări. Primele „victime” ale fanilor au fost jandarmii și fotografii. După fluierul de start al partidei, fotbaliștii au fost luați și ei la țintă de suporterii din ambele tabere.

În timpul meciului, la stația de amplificare, s-a auzit inclusiv un anunț al crainicului. Acesta i-a rugat pe spectatori să înceteze să mai arunce cu bulgări. În caz contrar, derby-ul riscat să fie oprit de „centralul” Rareș Vidican.

dina grameni bombardat cu bulgări de fanii lui dinamo
Dina Grameni a fost „bulgărit” de fanii dinamoviști. FOTO: Fanatik

Asistență sub așteptări la Rapid – Dinamo. Câte bilete s-au vândut

Deși pe Arena Națională și-au dat întâlnire ocupantele locurilor 3 și 2 din SuperLiga, interesul nu a fost atât de ridicat. Până vineri, 20 februarie, se vânduseră aproximativ 10.000 de bilete pe tot stadionul, însă 4.000 dintre ele au fost cumpărate doar de dinamoviști.

Astfel, sunt șanse mari ca la derby-ul din etapa a 28-a să nu fie prezenți mai mult de 20.000 de spectatori, mult sub cifra din tur, când s-a stabilit și recordul de asistență din acest sezon. Atunci, cu Dinamo din postura de gazdă, dar cu Rapid victorioasă (2-0), au fost prezenți 34.700 de oameni pe Arena Națională.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
