Muralul cu Sorin Cârțu a fost vandalizat de suporterii FC U Craiova! Poliţiştii au dat prima amendă! Update Exclusiv

Nu poate fi liniște în Craiova nici în momentele în care orașul se pregătește de sărbătoarea marelui titlu după 29 de ani de așteptare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 31 iulie, ora 11:07 / FANATIK a aflat că Andrei Preda, unul dintre liderii galeriei lui FCU Craiova a fost amendat de poliţişti cu 500 de lei pentru vandalizarea muralului cu Sorin Cârţu.

După ce au vandalizat gardurile casei și ale afacerilor lui Sorin Cârțu, fanilor grupării FC U Craiova nu le-a picat bine să-l vadă pe președintele Universității imortalizat în centrul orașului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Astfel, în noaptea de joi spre vineri, fanii echipei lui Mititelu au vandalizat muralul cu Sorin Cârțu, fostul mare jucător al „Craiovei-Maxima”.

Suporterii FC U Craiova au vandalizat muralul cu Sorin Cârțu! Videoclipul a fost postat pe o pagină a unei grupări din Peluza Sud 97

Ieri, Sorin Cârțu a vizitat muralul realizat după o fotografie din albumul UEFA EURO 1984 și se declara încântat și onorat de inițiativa suporterilor Științei: „„E o inițiativă de remarcat și entuziasmantă pentru noi, cei care suntem în viață. Îmi pare rău că Ilie nu a putut să se bucure de pictura cu el. Înseamnă că ceea ce am realizat cu „Craiova – Maxima” a fost de mare impact, lumea încă trăiește cu amintirea noastră. Cred că și colegii mei din perioada „Maxima” ar merita, sper să li se ofere această posibilitate. Eu cred că este o postură bună asta în care m-a prins. Merită elogiată de toată lumea această lucrare și apreciată de tot orașul. Suntem onorați de ceea ce au făcut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am realizat în viața asta”, a declarat „Sorinaccio”, care nu a vrut să vorbească despre problemele cu fanii echipei lui Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Conform surselor FANATIK, inițiatorii proiectului au fost amenințați încă din momentul în care lucrau la muralul din centrul Craiovei. Atunci, unul dintre membrii Peluzei Sud 97 a venit și le-a spus că realizarea nu va sta prea mult acolo și că vor face tot posibilul să îl strice. Asta s-a și întâmplat în mai puțin de 24 de ore. Pe pagina de Facebook „Praetoria 05” a fost postat un video cu isprava celor din Sud. Video distribuit și de Andrei Preda, unul dintre șefii de galeriei ai echipei rivale locale a Universității Craiova.

Chiar dacă Preda spunea în urmă cu ceva timp că nu Peluza Sud este responsabile asupra actelor de vandalism de pe pereții afacerilor și casei lui Sorin Cârțu, acum, se pare că nu a mai ascuns acest lucru. „Am văzut și eu ce s-a întâmplat la televizor, dar, din punctul meu de vedere, suporterii de la CSU au făcut această chestie. Eu cred că vor să pună presiune ca să nu ne lase pe stadion. Să spună că facem incidente, că distrugem. Am vorbit cu băieții, le-am cerut să nu facă așa ceva. Sorin Cârțu a jucat la Craiova, e o legendă și niciun băiat din Peluza Sud nu a știut despre ce s-a întâmplat. Am făcut o întrunire aseară și le-am explicat, băieții au înțeles. Nu a spus nimeni că a participat la acest eveniment. Dacă voiam să facem presiune, mergeam la Primărie, nu la Sorin Cârțu acasă”, declara cel poreclit „Gogoașă”.

ADVERTISEMENT

Vor să strice sărbătoarea de titlu a Universității Craiova! „Noi o să sărbătorim fiecare gol al CFR-ului. Să vezi atunci distracție. De ce să se strângă numai ei? Nu-i lăsăm singuri. Vom fi și noi acolo în Centru cu ei”

FCU Craiova, grupare patronată de Adrian Mititelu, a promovat în acest sezon în liga secundă și a „reaprins flacăra” războiului dintre cele două echipe. Acum, când suporterii Universității Craiova se pregătesc de partida cu CFR Cluj, una care se anunță decisivă pentru desemnarea campioanei în acest sezon, „Gogoașă” a anunțat că Peluza Nord nu va fi lăsată în pace la acest duel: „

“Am auzit că suporterii celor de la CSU se strâng în oraș dacă se ajunge la utimul meci direct cu CFR cu titlul pe masă. Ei bine, vă anunt, să știe toata lumea, că și noi vom fi acolo. Să ne bucuram și noi împreună cu ei.

ADVERTISEMENT

Doar că noi o să sărbătorim fiecare gol al CFR-ului. Să vezi atunci distracție. De ce să se strângă numai ei? Nu-i lăsăm singuri. Vom fi și noi acolo în Centru cu ei”, a spus Preda la Radio Sport 1.