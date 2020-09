Mureșeanul Traian Bendorfean, premiat în cadrul Galei „I Success – Oameni de success 2020” pentru proiectul: «Dracula Mureș Park» Video

Traian Bendorfean a jucat fotbal 16 ani, portar de Liga 1 la ASA Târgu Mureș, a agățat ghetele în cui în 2001, a plecat în Spania, unde a stat 7 ani și a învățat cum e să fii antreprenor, apoi s-a întors acasă, în Mureș și a aplicat ce a învățat în Spania.

De curând, pe 22 septembrie, la cea de-a patra ediţie a Galei „I Success – Oameni de success”, Traian Bendorfean a primit „Premiul pentru promotor al turismului românesc – Proiectul Dracula Mureș Park”.

În cadrul evenimentului organizat la „Lagoo Events Snagov” au mai fost premiate personalități cu merite deosebite din diferite domenii de activitate: televiziune, sport, medicină, muzică sau business, precum Andreea Marin, Mirela Vaida, Andreea Bălan, Cătălin Botezatu, Dan Capatos sau Luis Lazarus. (Vezi GALERIA FOTO!)

În afara complexului de agrement „Dracula Mureș Park”, Traian Bendorfean plănuiește organizarea anuală a unui eveniment cultural de mare amploare, „Carnavalul Dracula Mureș”, care să egaleze în popularitate deja consacratele „Untold”, „Electric Castle”, „Afterhills” sau „Nerversea”.

La Gala „I Success – Oameni de success 2020” au fost prezenți reprezentanții companiei „Dreamtrips Wordlventures”, care au și în România peste 30.0000 de membri activi. Cu această ocazie, Cezar Surdulescu, director de marketing la „Dreamtrips Wordlventures”, a salutat inițiativa lui Traian Bendorfean și a anunțat interesul companiei de a include „Dracula Mureș Park” în circuitul clubului cu peste 2 milioane de membri la nivel global.

Cunoscutul promoter Eduard Irimia, producător al Galei „I Success – Oameni de success 2020”, cu relații puternice la Hollywood, dovedite de multele sale acțiuni de promovare a tinerilor sportivi români în Cetatea Filmului din Los Angeles, a povestit, pentru FANATIK, ce actori uriași, și la propriu, și la figurat, au auzit de Traian Bendorfean și planul său „draculesc”.

Traian Bendorfean, „Soni” pentru prieteni, s-a născut pe 15 iunie 1968 și a fost portar de fotbal timp de 16 ani, între 1985 și 2001, după cum urmează:

După ce și-a încheiat cariera fotbalistică, Traian Bendorfean a plecat în Spania: „M-am stabilit la San Sebastian, unde, până în anul 2007, am coordonat o afacere proprie, restaurantul «Inaki sis». Această perioadă m-a format ca antreprenor și manager, am învățat să fiu deschis oportunităților, să îmi asum decizii, să fiu un exemplu pentru echipa de angajați și să cresc alături de ei”.

S-a întors în România după 7 ani, în 2008, la Reghin, unde, a pornit un business în comerț, iar în 2011, cu fonduri europene, și-a deschis o afacere de familie, pensiunea „Hanul Cald”.

„Știu cum este să trăiești departe de țara care m-a zămislit, țara pe care o iubesc și în care cred. În anii în care am locuit departe, am iubit românește, am muncit românește, am plâns românește. Când m-am întors ACASĂ, am reînvățat tihna” – Traian Bendorfean