Alex Musi, contre cu Szabolcs Kovacs la Oțelul – Dinamo 2-1: „Păi, ce, joc handbal?”. De ce și-a cerut scuze în fața colegilor

Dinamo n-a bifat nicio victorie în primele 3 etape din noul sezon, Cum a reacționat Alexandru Musi după meci și ce a spus mai ales despre arbitraj, după ce

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, reacție sinceră după Oțelul – Dinamo 2-1

Oțelul a fost echipa care a lovit prima prin Paulinho, cel care a deschis scorul în minutul 18. „Câinii” au răspuns în startul reprizei secunde, când Sivis a restabilit egalitatea în minutul 49.

Gazdele nu au renunțat și au forțat marcarea unui nou gol, ceea ce s-a și întâmplat, când Kazu a făcut 2-1 în minutul 69. Alexandru Musi și-a recunoscut vina după golul secund marcat de gălățeni, după care a contestat arbitrajul.

ADVERTISEMENT

„O echipă care a jucat mai mult pe luptă. Eu zic că am făcut un joc bun. Din păcate n-am câștigat. Îmi asum greșeala la al doilea gol, îmi pare rău față de colegi și de antrenor. Sunt chestii care se întâmplă la fotbal. A fost o fază în care am pierdut eu mingea, am driblat, am ținut prea mult mingea…

Să cad din poziția aia? Eu zi că a fost penalty clar, nu știu ce au decis domnii de la VAR. Îmi prinde glezna joc, vreau să plec și îmi prinde glezna. Unde să mai plec dacă mi-a prins glezna jos, în pământ?

ADVERTISEMENT

„Arbitrul mi-a zis să joc fotbal, să mă ridic. Păi, ce, joc handbal?”

Nu mi-a zis absolut nimic arbitrul, mi-a zis să joc fotbal, să mă ridic. Păi, ce, joc handbal? Joc fotbal, i-am spus. Noi am fost echipa care a controlat jocul. Din păcate, iar nu am avut noroc să înscriem. Când ai ghinion, poți ai 1000 de ocazii ca nu intră nici de pe linia porții. Oțelul este o echipă bună, am lucrat cu domnul Laszlo Balint. Îi doresc multă baftă.

ADVERTISEMENT

Eu mă simt foarte bine, antrenorul îmi dă încredere. Băieții m-au primit bine, sper să facem lucruri frumoase. Nu am apucat să vorbesc cu Cîrjan, nu știu ce se întâmplă cu el”, a spus Alexandru Musi la flash-interviu.