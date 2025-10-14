Sport

Musi, lăsat fără banderolă după scandalul din San Marino. Cine e căpitan în România U21 – Cipru U21

Alexandru Musi a pierdut banderola de la naționala U21 după ce a avut un conflict deschis cu Rareș Burnete. Cine este căpitan în partida în fața Cipru U21.
Iulian Stoica
14.10.2025 | 18:53
Musi lasat fara banderola dupa scandalul din San Marino Cine e capitan in Romania U21 Cipru U21
Alexandru Musi și-a pierdut banderola de căpitan la România U21. Sursă foto: Colaj Fanatik

România U21 o întâlnește pe Cipru U21 în a 3-a etapă din preliminariile Campionatului European din 2027. Interesant este faptul că Costin Curelea a decis ca banderola de căpitan să nu mai fie pe brațul lui Alex Musi în acest duel.

Vulturar, noul căpitan al României U21

Deși Alexandru Musi a fost căpitan de echipă în ultimul meci din preliminariile Campionatului European din 2027, cu San Marino, selecționerul Costin Curelea a decis ca pentru partida cu Cipru U21 banderola să ajungă pe brațul lui Cătălin Vulturar.

Această decizie vine după ce Alexandru Musi s-a înjurat cu Rareș Burnete în ultimul meci oficial disputat. Pe fondul tensiunii, atacantul lui Dinamo a aruncat banderola de căpitan, gest ce a stârnit multe reacții negative.

În ciuda acestui lucru, conflictul de la națională pare să se fi stins. Costin Curelea arată că se bazează în continuare pe calitățile lui Musi și astfel că fotbalistul lui Dinamo se va afla pe teren din primul minut cu Cipru U21. Totodată, și Rareș Burnete este titular. De menționat este faptul că Cătălin Vulturar a mai fost căpitan și în partida cu Kosovo U21, din prima etapă a  preliminariilor.

Echipa de start a României în meciul cu Cipru U21: Lefter – Strata, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru – Mihai, Vulturar-cpt., Boțogan – Musi, Trică, Burnete. Rezerve: Rafailă – Țuțu, M. Duțu, Tudose, Radaslavescu, Pop, Szimionaș, Vermeșan, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea.

Când este programat România U21 – Cipru U21

Partida dintre România U21 și Cipru U21 este programată marți, 14 octombrie, de la ora 19:00. Duelul se desfășoară pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, arenă ce o găzduiește pe CFR Cluj. Formația din Gruia a rămas fără președinte după demisia lui Cristi Balaj.

Cum a reacționat Musi după scandalul de la România U21

La finalul partidei dintre Petrolul și Dinamo, scor 0-3, Alexandru Musi și-a cerut scuze colegilor și staff-ului pentru cele petrecute la finalul partidei cu San Marino. Atacantul lui Dinamo a realizat că a greșit și a explicat că nu a avut niciun conflict cu antrenorul, ci doar cu Burnete.

„Vreau să îmi cer scuze față de tot stafful, față de colegi. Nu a fost o reacție bună din partea mea. Este bine că am câștigat și acolo, dar vreau să lămuresc o treabă. Eu n-am înjurat antrenorul, unicul conflict a fost cu un coleg, cu Burnete. Eram cu poarta goală și a vrut să șuteze la poartă. Acum a trecut, am vorbit cu el după meci, nu există nicio problemă de el. Chiar dacă ne-am înjurat în timpul meciului, suntem ca frații. 

Arbitrul stătea în spatele meu și îmi zicea ‘hai, mai repede’. A venit Trică și mi-a făcut semn să i-o arunc. Nu am aruncat-o în jos, i-am pasat-o cum ar veni. Vreau să-mi cer scuze, nu am avut o reacție bună”, a declarat Alexandru Musi.

  • 900.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi
  • 6 apariții are atacantul pentru România U21
