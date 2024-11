Musi sau Tavi Popescu? Analiștii Fanatik SuperLiga au decis cine trebuie să fie titularul U21 la FCSB: „Face și faza defensivă”

Regula U21 impusă de Federația Română de Fotbal le poate da bătăi de cap uneori antrenorilor din SuperLiga. Acest caz nu se aplică și la FCSB, unde există doi jucători sub 21 de ani care au avut prestații lăudabile. Octavian Popescu și Alexandru Musi sunt fotbaliștii în cauză, iar invitații lui Horia Ivanovici au fost nevoiți să-și aleagă fiecare preferatul pentru acest post.

Analiștii Fanatik SuperLiga au decis cine trebuie să fie titularul U21 la FCSB, dintre Tavi Popescu șy Musi: „Face și faza defensivă”

Doi dintre atacanții campioanei en-titre a SuperLigii, Octavian Popescu și Alexandru Musi, sunt eligibili pentru regula folosirii unui jucător U21. Ambii fotbaliști români s-au remarcat atât la nivel de club, cât și la echipele naționale de tineret, iar postul care trebuie asigurat trebuie să-i revină doar unuia dintre aceștia.

Florin Gardoș, Valeriu “Vivi” Răchită și Dănuț Lupu au fost invitații lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA în ziua de luni, 25 noiembrie. Toți 3 au avut de nominalizat jucătorul preferat pentru a îndeplini criteriul U21, la FCSB.

Florin Gardoș: “(n.r. – l-ai alege pe Musi?) Da, adică nu mi s-ar părea mai puțin eficient decât Octavian Popescu.”

Horia Ivanovici: “Mie îmi place mai mult de Musi! Și să-ți spun de ce. Întotdeauna, indiferent când a jucat și cât a jucat, că a jucat puțin Musi, mi s-a părut întotdeauna de două ori mai eficient decât Octavian Popescu! Mereu când a intrat, a făcut diferența. Așa mi s-a părut Musi!”

Dănuț Lupu: “Uiți un singur lucru. Joacă la o echipă în care… nu o să joace niciodată înaintea lui George! (n.r. – Octavian Popescu) George îi spune Becali. Nu o să joace niciodată, așa că… Momentan, cel puțin anul ăsta și la anul eu nu-l văd să joace, pentru că e George! Nu poate să-l scoată pe George, l-a și botezat! (n.r. – referitor la Musi) Încă un an, crește, să stea liniștit!”

Alegerea lui Vivi Răchită, fostul fundaș de legendă al Petrolului și al Stelei, a fost una ușoară, și anume Alexandru Musi, remarcat pentru calitatea de a fi decisiv și în cadrul fazelor de apărare. Musi s-a format în academia roș-albaștrilor și a avut experiențe sub formă de împrumut la Poli Iași și Petrolul Ploiești.

Vivi Răchită: “Vezi ce înseamnă doi ani? A jucat doi ani la Iași, a promovat cu Iașiul și a venit la Petrolul. Eu l-aș băga pe Musi, pentru că face și faza defensivă!”

FCSB s-a impus în partida cu Unirea Slobozia. Urmează meciul din Europa, cu Olympiakos Pireu

și s-a apropiat în clasament de primele poziții. Tehnicianul cipriot al campioanei, Elias Charalambous, și se pregătește pentru meciul din Europa League, tot de pe Arena Națională, contra grecilor de la Olympiakos Pireu.

“Am controlat clar meciul. Sunt foarte mândru de jucătorii mei. E important că am luat 3 puncte, dar continuăm lupta. Suntem mai aproape acum de primul loc, dar de mâine ne concentrăm pentru meciul cu Olympiakos.

Fiecare gol are povestea lui. E foarte important că am marcat, dar mai important e că nu am primit gol. E doar o victorie. Joi avem un meci foarte important. Toate victoriile sunt importante. Câștigi încredere. Noi ne dorim să ne apropiem de primul loc”, a declarat Elias Charalambous, după încheierea meciului de la București.

FCSB o va primi pe Olympiakos Pireu în fața unui public numeros în ziua de joi, 28 noiembrie, de la ora 22:00, în faza grupei UEFA Europa League. Confruntarea va fi în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

