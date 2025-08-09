Sport

Musi, surprins de criza FCSB-ului în SuperLiga: “De multe ori au început aşa!”

Alexandru Musi a plecat de la FCSB chiar înaintea „dezastrului” din SuperLiga. Ce crede fostul atacant al campioanei României despre perioada extrem de slabă prin care trece echipa în campionat
FANATIK
09.08.2025 | 10:00
Musi surprins de criza FCSBului in SuperLiga De multe ori au inceput asa
EXCLUSIV FANATIK
Alex Musi a vorbit despre perioada extrem de slabă a fostei sale echipe. Foto: Colaj FANATIK

Alex Musi a plecat de la FCSB în această vară în schimbul lui Dennis Politic. Imediat după plecarea sa, FCSB s-a prăbușit în debutul acestui sezon și a pierdut foarte multe meciuri. Tânărul fotbalist s-a declarat surprins de forma slabă a foștilor săi colegi.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu FCSB? Musi a dat verdictul: „Eu știu cum se lucrează acolo”

FCSB a început bine acest sezon, câștigând Supercupa României în fața vicecampioanei CFR Cluj, după care a urmat o scădere incredibilă. Campioana României a fost eliminată din Champions League încă din turul al doilea, iar în campionat a strâns doar patru puncte după primele patru etape.

Alexandru Musi, fotbalist ce și-a petrecut foarte mulți ani alături de echipa „roș-albastră”, este foarte surprins de felul în care arată foștii săi colegi în momentul de față, însă este sigur că își vor reveni. Roș-albaștrii au mai echilibrat balanța după victoria cu Drita, scor 3-2 în Europa League, turul 3.

ADVERTISEMENT

„Le urez multă baftă și sper să iasă din pasa asta proastă. Sunt jucători de calitate. Eu știu cum se lucrează acolo. Toată lumea este profesionistă și eu zic că o să iasă. Vă dați seama că e o surpriză și pentru mine, dar de multe ori au început campionatul așa și au revenit după”, a spus Alex Musi la FANATIK DINAMO.

Alex Musi, artizan în prima victorie a lui Dinamo în „Eternul Derby” după cinci ani

Gigi Becali l-a cedat pe Alex Musi la Dinamo fără să-i pară rău. Tânărul fotbalist și aproape 1 milion de euro au făcut pachetul perfect pentru a-l aduce pe Dennis Politic în lotul campioanei, însă Musi i-a dovedit omului de afaceri că a făcut o greșeală.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

„Câinii roșii” erau într-o adevărată secetă de rezultate împotriva marilor rivali din oraș, iar Alexandru Musi a fost unul dintre eroii principali care au făcut ca formația din „Ștefan cel Mare” să spargă gheața.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Atacantul a reușit să înscrie împotriva fostei sale echipe și a obținut o lovitură de la 11 metri, pe lângă faptul că a fost extrem de activ pe durata meciului. Dinamo a reușit să se impună cu 4-3 într-un meci nebun pe Arena Națională și a pus capăt unei serii de 10 victorii consecutive ale „roș-albaștrilor” în derby-urile din SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

Alex Musi a analizat criza celor de la FCSB din debutul de sezon

Ianis Zicu a anunțat ce jucători mai vin la Farul și a vorbit...
Fanatik
Ianis Zicu a anunțat ce jucători mai vin la Farul și a vorbit despre ultima plecare: „Să vadă ce înseamnă un alt nivel”
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Real Madrid a renunțat la fotbalistul pentru...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Real Madrid a renunțat la fotbalistul pentru care a plătit 30 de milioane de euro
Cum este văzut Dan Șucu în Italia! Dezvăluirile lui Giovanni Becali: „Nu se...
Fanatik
Cum este văzut Dan Șucu în Italia! Dezvăluirile lui Giovanni Becali: „Nu se așteptau niciodată”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!