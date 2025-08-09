Musi, surprins de criza FCSB-ului în SuperLiga: “De multe ori au început aşa!”

Alex Musi a plecat de la FCSB în această vară în schimbul lui Dennis Politic. Imediat după plecarea sa, FCSB s-a prăbușit în debutul acestui sezon și a pierdut foarte multe meciuri. Tânărul fotbalist s-a declarat surprins de forma slabă a foștilor săi colegi.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu FCSB? Musi a dat verdictul: „Eu știu cum se lucrează acolo”

FCSB a început bine acest sezon, câștigând Supercupa României în fața vicecampioanei CFR Cluj, după care a urmat o scădere incredibilă. Campioana României a fost eliminată din Champions League încă din turul al doilea, iar în campionat a strâns doar patru puncte după primele patru etape.

Alexandru Musi, fotbalist ce și-a petrecut foarte mulți ani alături de echipa „roș-albastră”, este foarte surprins de felul în care arată foștii săi colegi în momentul de față, însă este sigur că își vor reveni. Roș-albaștrii au mai echilibrat balanța după victoria cu Drita, scor 3-2 în Europa League, turul 3.

ADVERTISEMENT

„Le urez multă baftă și sper să iasă din pasa asta proastă. Sunt jucători de calitate. Eu știu cum se lucrează acolo. Toată lumea este profesionistă și eu zic că o să iasă. Vă dați seama că e o surpriză și pentru mine, dar de multe ori au început campionatul așa și au revenit după”, a spus Alex Musi la FANATIK DINAMO.

Alex Musi, artizan în prima victorie a lui Dinamo în „Eternul Derby” după cinci ani

Tânărul fotbalist și aproape 1 milion de euro au făcut pachetul perfect pentru a-l aduce pe Dennis Politic în lotul campioanei, însă Musi i-a dovedit omului de afaceri că a făcut o greșeală.

ADVERTISEMENT

„Câinii roșii” erau într-o adevărată secetă de rezultate împotriva marilor rivali din oraș, iar Alexandru Musi a fost unul dintre eroii principali care au făcut ca formația din „Ștefan cel Mare” să spargă gheața.

ADVERTISEMENT

Atacantul a reușit să înscrie împotriva fostei sale echipe și a obținut o lovitură de la 11 metri, pe lângă faptul că a fost extrem de activ pe durata meciului. în derby-urile din SuperLiga României.

ADVERTISEMENT