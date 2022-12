Musk anunță că va demisiona de la conducerea Twitter imediat după ce va găsi un înlocuitor „suficient de nebun pentru a accepta postul”

Anunțul miliardarului american vine după unul dintre „sondajele” pe care acesta le-a instituit după preluarea Twitter, întrebând utilizatorii dacă ar trebui să demisioneze din funcția de director executiv al companiei.

Aproape 60% din cei peste 17 milioane de utilizatori care au răspuns „sondajului” făcut de Musk au votat pentru ca acesta să părăsească conducerea executivă a companiei.

“Voi demisiona din funcţia de CEO de îndată ce voi găsi pe cineva suficient de nebun pentru a accepta postul! După aceea, voi conduce doar echipele care se ocupă de software şi de servere”, a scris Musk pe Twitter în răspuns la rezultatul acestui vot.

Deși anterior acestui anunț Musk a pus la îndoială corectitudinea sondajului inițiat chiar de el, o practică pe care el a inițiat-o, duminica trecută a precizat că va respecta rezultatul acestui vot.

De altfel CNBC a scris, citând surse din companie, că Musk caută în mod activ un nou director general pentru Twitter. Duminică însă, Musk a scris într-un tweet că în acest moment ”nu există niciun succesor”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk)