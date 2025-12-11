Sport
Mustață anunță un plan împotriva FCSB! Mesajul dat suporterilor la meciul cu Feyenoord: „E păcat să avem probleme". Video

Gheorghe Mustață a avut un mesaj direct pentru fanii din Peluza Nord a FCSB, pe care l-a spus la portavoce în startul reprizei secunde a meciului cu Feyenoord.
Bogdan Ciutacu
12.12.2025 | 00:04
Mustata anunta un plan impotriva FCSB Mesajul dat suporterilor la meciulcuFeyenoord E pacat sa avem probleme Video
FCSB se teme de o suspendare pentru meciul cu Rapid
Problemele pe care FCSB le poate avea din cauza suporterilor și a scandărilor acestora au fost prilej pentru Gheorghe Mustață, care i-a avertizat pe cei prezenți pe Arena Națională pentru duelul cu Feyenoord.

Gheorghe Mustață, avertisment pentru suporterii FCSB la partida cu Feyenoord

Concret, liderul suporterilor campioanei României a transmis că există riscul ca meciul cu Rapid, în care FCSB va fi gazdă, peste 2 etape, riscă să se joace fără spectatori, asta dacă vor fi scandări cu tentă rasistă pe care fanii grupării roș-albastre le vor avea la adresa trupei vișinie.

„Nu cântați cântecul nostru despre Rapid. Am primit informații că vor să ne suspende. Deci nici la final, spuneți-le tuturor că e păcat să avem probleme”, a spus Gheorghe Mustață către suporterii aflați în Peluza Nord la partida cu Feyenoord.

Când se joacă meciul dintre FCSB și Rapid

FCSB urmează să aibă un duel în SuperLiga, cu Unirea Slobozia, în deplasare, la Clinceni, după care va veni înfruntarea cu Rapid. Meciul contra giuleștenilor este programat pentru data de 21 decembrie, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

În tur, întâlnirea dintre cele două echipe a fost una foarte spectaculoasă. Trupa lui Elias Charalambous a condus cu 2-0, însă a urmat o revenire în ultimele minute pentru giuleșteni. Elvir Koljic a marcat o dublă și a salvat o remiză pentru trupa din Giulești, care a mai avut o altă ocazie uriașă de a marca în prelungirile partidei.

Câți spectatori au fost la partida dintre FCSB și Feyenoord

Duelul din Europa League dintre FCSB și Feyenoord a adus 22.857 de spectatori, dintre care peste 4000 au fost fani ai formației oaspete. Campioana României mai are de jucat două meciuri în Europa League, prima dată, în deplasare, cu Dinamo Zagreb, după care încheie faza grupei cu meciul de pe teren propriu împotriva celor de la Fenerbahce.

După duelul cu Feyenoord, datorită succesului cei de la FCSB au ajuns la 6 puncte. A mai fost succesul obținut cu Go Ahead Eagles, în Olanda, 1-0. Singurul gol al confruntării a fost marcat de David Miculescu, în prima parte, cu un șut pe jos, la colțul scurt.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
