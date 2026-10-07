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Mustață: „Nea Gigi, dă-i afară!” Patronul FCSB a reacționat imediat în direct

Gigi Becali a reacționat după dezvăluirile lui Gigi Mustață. Liderul Peluzei Nord a cerut ca patronul de la FCSB să îi concedieze pe „secunzii” Lucian Filip și Alin Stoica
Cristian Măciucă
07.10.2026 | 07:00
Mustata Nea Gigi dai afara Patronul FCSB a reactionat imediat in direct
EXCLUSIV FANATIK
Mustață: „Nea Gigi, dă-i afară!” Patronul FCSB a reacționat imediat în direct. FOTO: Fanatik
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Gigi Mustață a făcut câteva dezvăluiri incendiare în săptămâna premergătoare meciului FCSB – Oțelul, care va consemna debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. Liderul Peluzei Nord i-a atacat pe „secunzii” Lucian Filip și Alin Stoica și i-a transmis lui Gigi Becali că ar trebui să îi concedieze pe cei doi.

Reacția lui Gigi Becali, după ce Mustață a cerut ca Lucian Filip și Alin Stoica să fie dați afară

Laurențiu Reghecampf se pregătește să debuteze pe banca FCSB-ului. Roș-albaștrii vor juca împotriva Oțelului, sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30. Cu câteva zile înaintea meciului de pe Arena Națională, Gigi Mustață a ieșit la atac cu câteva acuzații devastatoare. Liderul Peluzei Nord a spus că Lucian Filip și Alin Stoica ar trebui dați afară. 

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„Crezi că eu fac ce zice Mustață? Crezi că nu am făcut pe vremuri când eram vulnerabil. Fac acum? Fac și la bătrânețe? I-am zis să aducă dovezi. E posibil să nu meargă la academie treaba că e prea doarme lumea pe acolo. E posibil. Am luat niște măsuri, dar nu o să-i dau afară. Nu fac ce zice Mustață. Dacă fac ce zice Mustață, mă duc și mă împușc în cap. Dacă Mustață a văzut că am ținut la antrenor, cine știe ce o fi zis… Am făcut-o că au aplaudat echipa când ne-a bătut Craiova. La Becali nu face niciodată ceva în casa lui”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Liderul suporterilor FCSB a mărturisit că a aflat lucruri incredibile despre doi antrenori de la FCSB și a cerut conducerii să le rezilieze imediat contractele. Mustață a dezvăluit că aflase de mai mult timp despre aceste nereguli, dar a vrut să fie sigur atunci când iese la atac.

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„Pe Stoica nu l-am cercetat, dar Filip nu are cum. E prea cuminte. E posibil să pun acolo un conducător. Să dau pe cineva afară… E posibil. Într-un fel are dreptate Mustață, că nu mai scoatem nimic. De ce dau bani la Academie, dacă nu ce fac dau ca prostul?”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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