Musty a recunocut ce fel de relație are cu Mellina de la Survivor România. Dezvăluiri sincere despre apropierile suspecte din tabără

Musty a recunoscut ce fel de relație are cu Mellina de la Survivor România. Fostul concurent a făcut dezvăluiri sincere cu privire la apropierea dintre ei.

Zvonurile s-au ținut lanț de cei doi câtă vreme ambii erau în competiție. Atât unii dintre concurenți, cât și o mare parte din fanii show-lui erau de păreră că între ei este o idilă.

Musty a revenit în România în urmă cu zece zile. Fostul războinic a fost întrebat în mai multe rânduri care este, de fapt, relația sa cu Mellina.

De fiecare dată când a fost întrebat, Musty a spus același lucru: apropierea dintre cei doi era una strict amicală. Nici de data aceasta nu a făcut o excepție.

„Suntem foarte apropiați ca prieteni, ca frați. Nu am avut nicio secundă altă intentție cu Mellina, îmi este foarte drag de ea ca o soră, prietenă. Ne-a arătat tuturor că indiferent cât de micuță este, e foarte puternică,” a spus el într-un interviu pentru Click.

Fratele lui Kamara are o relație specială cu cea care i-a fost coechipieră. De altfel, unii foști concurenți au explicat că cei doi, alături de Sorin, erau nedespărțiți.

Musty a mai explicat că se aștepta să fie eliminat. Problemele de sănătate îi dădeau mari bătăi de cap: „mă așteptam, simțeam că este momentul să ies din joc. Sunt foarte împăcat cu eliminarea, era momentul potrivit, eram accidentat la genunchi, umăr, nu eram bine cu stomacul”.

Fostul războinic a precizat și că această experiență i-a dau un restart vieții acestuia: „am trăit o viață complicată, grea. Acest show m-a readus cu picioarele pe pământ, mi-a dat un restart la viață”.

„De aceea am și mers la Survivor România. Eu, de la 20 de ani până astăzi, am fost într-un algoritm de viață complicat și aveam nevoie de această experiență. Acum pot să îmi reiau viața cât de bine pot, de la zero. Vreau să fiu mai mult alături de copiii mei, de mine, să mă dedic proiectelor mele,” a adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.

