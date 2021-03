Războinicul Musty a revenit în România duminică seară, la o săptămână după eliminarea de la „Survivor România”, și a spus adevărul desăre relația cu Mellina la scrurt timp după ce a ajuns, așteptat de către sora și fratele său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fanii au observat o apropiere între el și Mellina, fosta lui colegă de echipă, deși Musty are o iubită acasă, Gabriela. Fratele lui Kamara a negat zvonul cum că ar avea o relație cu artista și a spus că ține la ea într-un mod prietenesc.

Musty a fost nominalizat eliminare de către Albert Oprea, însă este resemnat cu înfrângerea și consideră că a făcut tot ce a putut în cele două luni petrecute în Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Musty, adevărul despre relația cu Mellina la Survivor România: „Mamă, cât o iubesc!”

„Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu. Mamă, cât o iubesc! Dar ca pe o soră. Mellina pentru mine este o soră în plus. Nu știu de unde a scos lumea că e o dragoste, dar nu a fost așa.

Ea s-a simțit foarte protejată de mine, mai ales în partea de mâncare, să învețe multe lucruri de la mine. Ea s-a apropiat foarte tare de mine după aproape o lună. La început nu prea mă înțelegeam cu ea. Ea se știe cu fratele meu de 17 ani.

ADVERTISEMENT

Mellina a simțit un sprijin din partea mea și eu chiar eram acolo pentru toți, care aveau nevoie de mine. Eu am fost mereu acolo pentru ea. O s-o vreau în viața mea mereu, dar eu o simt ca pe o soră. Mie nu mi-a greșit cu nimic. Eu chiar o iubesc foarte mult, și pe Maria o iubesc..dar trebuie să ne echilibrăm”, a declarat Musty pentru WOWbiz.ro.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial) ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Musty, despre parcursul în competiția „Survivor România”

Musty a vorbit și despre cum a fost pentru el această aventură, spunând că fratele său, Kamara, a venit cu ideea de a participa în competiție. După mai bine de două luni departe de viața din România, Musty este gata să își reia activitatea muzicală.

ADVERTISEMENT

„Nu eram foarte sigur să mă bag în chestia asta (n.r. Survivor România). M-a trimis nebunul ăsta de fratele meu în jocul ăsta și m-am dus cu capul liniștit și pregătit de aventură. La o aventură sportivă, o aventură de viață. Așa că m-am dus cu capul liniștit și m-am întors cu capul mult mai liniștit și cu mare chef de muncă, de muzica mea”, a mai spus fostul Războinic pentru sursa citată anterior.

De asemenea, Musty a vorbit și despre tensiunile cu dei din echipa lui, dar și cu Faimoșii, mai ales cu Jador. Manelistul l-a înjurat de mamă atunci când s-a accidentat, moment în care fratele lui Kamara ar fi vrut să-i dea un pumn. Ulterior, a auzit că Jador ar fi vrut să-și ceară scuze pentru comportamentul nepotrivit.

ADVERTISEMENT

„Conflictele cu ai mei au fost cea mai mare prostie pentru că trebuia să fim cât de uniți posibil. Eu m-am suparat cumva și regret chestia asta și din partea mea, și din partea lor. Cu Faimoșii, am avut o problemă cu Jador când s-a accidentat.

El mă înjura pe mine și nu-l băgăm în seamă, dar în momentul în care a înjurat-o pe mama, atunci m-am suparat la el. Am vrut să-i dau un pumn. Am auzit că vrea să-și ceară iertare. Are totuși un suflet bun”, a mai spus Musty.