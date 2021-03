Musty de la Survivor România, adevărul despre relația cu Mellina. Strategie sau sentimente reale?

Musty de la Survivor România a vorbit despre parcursul său în reality-show-ul de la Kanal D, dar și despre relația specială pe care a avut-o cu Mellina, de care s-a apropiat destul de mult mai ales în ultima lună.

Fratele cântărețului Kamara a făcut parte din echipa Războinicilor și a părăsit competiția în ediția din 7 martie, spre surprinderea tuturor.

Musty a remarcat cu tristețe că unitatea din echipa din care a făcut parte n-a mai existat în ultima vreme din cauza orgoliilor și a taberelor care s-au format după primele săptămâni.

Musty de la Survivor România regretă plecarea din emisiune

„Când am văzut că anumite chestii nu sunt ok, m-am supărat pe Alin. Asta a condus la o ceartă și nu mai era cale de întoarcere. Așteptam cumva să rezolvăm chestia asta”, a spus Musty despre conflictul pe care l-a avut cu Alin, unul din scandalurile care a dezbinat echipa Războinicilor.

Unul din cele mai fierbinți subiecte despre care a vorbit Musty a fost prietena cu Mellina. Mulți spun că artista s-a apropiat de el din strategie, ca să aibă și ea un grup care să o protejeze în caz de eliminare, însă concurentul recent eliminat susține că prietenia dintre cei doi este una pe bune.

Totul despre relația specială cu Mellina

„Cea mai stabilă a fost Mellina. Noi am avut o creștere în puncte extrem de importantă. Eram gașca aia care avea problema psihologică și ne afecta și nu eram concentrați”, a spus Musty în emisiunea „Ștafeta mixtă” de pe Youtube.

„Pentru mine Mellina e ca o surioară. Am descoperit-o ca om după aproape o lună și am iubit-o efectiv ca o soră. Când am văzut că a intrat în depresie, mi-a venit și mie să plâng când am văzut că plânge de foame”, a spus Musty.

De altfel, Musty a fost unul dintre concurenții care s-au ocupat cel mai mult de procurarea de hrană pentru colegii săi.

Bărbatul neagă însă speculațiile telespectatorilor și susține că niciodată nu a fost vorba despre o relație mai mult decât de prietenie cu Mellina: „Nu am avut nicio secundă de gând de altceva”.

