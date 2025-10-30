Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o forţă din campionat cu patru jucătoare. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Corona Braşov a fost surpriza sezonului trecut din Liga Florilor. Echipa braşoveană a încheiat pe locul 2 în campionat, la primul sezon de la . Dar antrenorul se pregăteşte de o nouă mutare spectaculoasă.

Bogdan Burcea semnează cu Dunărea Brăila! Ce buget are echipa

Din informaţiile FANATIK, Bogdan Burcea s-a înţeles din sezonul viitor cu Dunărea Brăila, unul dintre granzii Ligii Florilor, dacă e să ne luăm după bugetul consistent care se apropie de 4 milioane de euro pe an.

În ciuda bugetului uriaş, Dunărea Brăila nu a reuşit în ultimii ani să intre în lupta pentru titlul de campioană. Nici în acest an startul nu este grozav, cu trei victorii şi patru meciuri în primele şapte etape, astfel că danezul Jan Leslie îşi va încheia aventura pe banca echipei, cel târziu la finalul stagiunii.

Dunărea Brăila a dorit să îl aducă din iarnă pe Bogdan Burcea

FANATIK a aflat că cei de la Dunărea Brăila ar fi vrut ca mutarea să aibă loc în ianuarie 2026, imediat după Campionatul Mondial. Însă există anumite complicaţii de nivel contractual de ambele părţi, astfel că mutarea va fi oficializată începând din noul sezon.

Bogdan Burcea a mai fost curtat şi de cei de la Rapid. Giuleştenii au pornit în această vară şi îi dau credit antrenorului care a dus-o pe Brest până în finala Ligii Campionilor.

Dunărea Brăila transferă patru jucătoare de la Corona Braşov!

Antrenorul Coronei Braşov nu va pleca singur de la echipă şi, din informaţiile noastre, va lua cu el patru jucătoare. Cristina Zamfir-Burcea, soţia antrenorului va semna cu Dunărea Brăila, la fel şi Bianca Curmenţ, portarul echipei naţionale.

În plus, Diana Mugosa şi Katarina Krpež Šlezak vor semna cu noua echipă. Toate cele patru handbaliste au făcut pasul cu Bogdan Burcea de la SCM Craiova la Corona Braşov, când antrenorul a semnat cu echipa „sub Tâmpa”.

Bogdan Burcea şi-a dat demisia de la echipa naţională cu două luni înaintea Campionatului Mondial

Cu două luni înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin, de la cârma echipei naţionale, într-o decizie care a surprins conducerea Federaţiei Române de Handbal.

Bogdan Burcea a spus că renunţă la prima reprezentativă din motive personale. În locul celor doi a fost numit având contract pe trei luni cu prima reprezentativă.

Cu Bogdan Burcea la cârmă şi unul dintre cele mai mari bugete din Liga Florilor, Dunărea Brăila speră să intre în lupta pentru titlu, pe care speră să îl obţină pentru prima oară în istorie. Cel mai bun rezultat este locul 2, ocupat în 2017.