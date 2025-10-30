Sport

Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o forţă din campionat cu patru jucătoare. Exclusiv

Mutare spectaculoasă în Liga Naţională de handbal feminin! FANATIK a aflat că Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o altă forţă din Liga Florilor. Şi va lua cu el patru jucătoare.
Marian Popovici
30.10.2025 | 20:22
Mutare bomba in Liga Florilor Bogdan Burcea pleaca de la Corona Brasov la o forta din campionat cu patru jucatoare Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o forţă din campionat cu patru jucătoare. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Corona Braşov a fost surpriza sezonului trecut din Liga Florilor. Echipa braşoveană a încheiat pe locul 2 în campionat, la primul sezon de la revenirea lui Bogdan Burcea pe banca tehnică. Dar antrenorul se pregăteşte de o nouă mutare spectaculoasă.

Bogdan Burcea semnează cu Dunărea Brăila! Ce buget are echipa

Din informaţiile FANATIK, Bogdan Burcea s-a înţeles din sezonul viitor cu Dunărea Brăila, unul dintre granzii Ligii Florilor, dacă e să ne luăm după bugetul consistent care se apropie de 4 milioane de euro pe an.

ADVERTISEMENT

În ciuda bugetului uriaş, Dunărea Brăila nu a reuşit în ultimii ani să intre în lupta pentru titlul de campioană. Nici în acest an startul nu este grozav, cu trei victorii şi patru meciuri în primele şapte etape, astfel că danezul Jan Leslie îşi va încheia aventura pe banca echipei, cel târziu la finalul stagiunii.

Dunărea Brăila a dorit să îl aducă din iarnă pe Bogdan Burcea

FANATIK a aflat că cei de la Dunărea Brăila ar fi vrut ca mutarea să aibă loc în ianuarie 2026, imediat după Campionatul Mondial. Însă există anumite complicaţii de nivel contractual de ambele părţi, astfel că mutarea va fi oficializată începând din noul sezon.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

Bogdan Burcea a mai fost curtat şi de cei de la Rapid. Giuleştenii au pornit proiectul alături de francezul Laurent Bezeau în această vară şi îi dau credit antrenorului care a dus-o pe Brest până în finala Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Dunărea Brăila transferă patru jucătoare de la Corona Braşov!

Antrenorul Coronei Braşov nu va pleca singur de la echipă şi, din informaţiile noastre, va lua cu el patru jucătoare. Cristina Zamfir-Burcea, soţia antrenorului va semna cu Dunărea Brăila, la fel şi Bianca Curmenţ, portarul echipei naţionale.

În plus, Diana Mugosa şi Katarina Krpež Šlezak vor semna cu noua echipă. Toate cele patru handbaliste au făcut pasul cu Bogdan Burcea de la SCM Craiova la Corona Braşov, când antrenorul a semnat cu echipa „sub Tâmpa”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Burcea şi-a dat demisia de la echipa naţională cu două luni înaintea Campionatului Mondial

Cu două luni înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin, Florentin Pera şi Bogdan Burcea şi-au dat demisia de la cârma echipei naţionale, într-o decizie care a surprins conducerea Federaţiei Române de Handbal.

Bogdan Burcea a spus că renunţă la prima reprezentativă din motive personale. În locul celor doi a fost numit Ovidiu Mihăilă, antrenorul celor de la SCM Craiova având contract pe trei luni cu prima reprezentativă.

Cu Bogdan Burcea la cârmă şi unul dintre cele mai mari bugete din Liga Florilor, Dunărea Brăila speră să intre în lupta pentru titlu, pe care speră să îl obţină pentru prima oară în istorie. Cel mai bun rezultat este locul 2, ocupat în 2017.

  • 53 de ani are Bogdan Burcea
  • 4 jucătoare fac pasul de la Corona Braşov la Dunărea Brăila
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani...
Fanatik
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!”
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit...
Fanatik
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a...
Fanatik
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice...
iamsport.ro
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice echipă din campionat'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!