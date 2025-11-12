Mutare de senzație! A refuzat să intre în politică și a semnat cu Dinamo: ”Bine ai revenit acasă”

ADVERTISEMENT

Dinamo profită din plin de pauza pentru meciurile echipelor naționale și pune la punct problemele administrative ale clubului. ”Câinii roșii” au anunțat oficial că Adrian Ropotan, fostul internațional român, a revenit în Ștefan cel Mare.

Mutare de senzație făcută de Dinamo! Adrian Ropotan, prezentat oficial

Adrian Ropotan, retras din activitate în ianuarie 2019 și care , va reveni la Dinamo și va ocupa postul de antrenor principal al grupei U19. Fostul internațional va lucra în cadrul Centrului de Copii și Juniori al clubului din Ștefan cel Mare.

„Bine ai revenit acasă, Ropo! Adrian Ropotan a revenit în cadrul clubului din care s-a lansat în fotbalul internațional. Adi va ocupa o poziție în cadrul , din postura de antrenor principal al grupei U19”, se arată în anunțul oficial al lui Dinamo.

Adrian Ropotan a evoluat la Dinamo. Ce cifre a înregistrat fostul fotbalist în Ștefan cel Mare

”Ropo a evoluat pe postul de mijlocaș la Dinamo în perioada 2004–2009, debutând inițial la grupele de juniori ale clubului, între 2004 și 2006. În această perioadă a avut și apariții la prima echipă, devenind titular de bază începând cu sezonul 2006–2007, an în care am cucerit ultimul titlu de campioni.

Cu 99 de meciuri disputate atât pentru echipa secundă, cât și pentru prima echipă, Adrian se va ocupa, începând de astăzi, de formarea tinerilor jucători dinamoviști și de pregătirea lor pentru marea performanță! Îți dorim mult succes, Adi, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a fost anunțul clubului.

Adrian Ropotan nu a vrut să intre în politică. Ce funcție politică a refuzat

Stelian Ogică, socrul lui Adrian Ropotan, a dezvăluit într-un dialog cu FANATIK că Niculae Bădălău, fostul președinte al PSD Giurgiu, i-a propus, mai în glumă, mai în serios, că îl poate numi pe fostul fotbalist în poziția de ministru al sportului.

”Și la mine în familie a fost, odată, o ocazie. Mai exact ginerele meu Ropotan, fotbalistul. Vă spun o chestie nouă. Când era Bădălău (n.r. – Nicolae Bădălău) forță, că Bădălău l-a cununat. Bine, Gabi, dar a fost și taică-su și toată lumea din familia lui. Când era Bădălău pe val cu cu Dragnea, acum vreo 5-6-7 ani. Când erau ei lideri și câștiga el pe la Giurgiu cu 95%, a fost cel mai mare rezultat la alegeri.

Bădălău i-a propus o chestie mai în caterincă, mai serios și chiar era de luat în serios, să-l pună ministrul sportului pe Ropotan (n.r. – Adrian Ropotan). Și am avut o discuție cu ginerele meu. I-am zis, bă, e greu. Eu ți-o spun că n-ai experiență și te încurci. Dacă vrei să te duci la mișto pe acolo, du-te. Dar dacă vrei să te duci să schimbi lucruri, nu cred că ai capacitatea și vârsta. Avea până în 35 de ani atunci, încă juca fotbal. I-am spus lucrurile în față”, a declarat Stelian Ogică, pentru FANATIK.

Cifrele lui Adrian Ropotan la Dinamo

Născut la 8 mai 1986, la Galați, Adrian Ropotan a fost transferat de Dinamo de la juniorii lui Sporting Argeș. După ce a jucat un an la formația a doua a clubului, mijlocașul defensiv a fost promovat la prima echipă de Ion Marin pe 18 martie 2006, la o victorie cu Panduri Târgu Jiu.

La începutul anului 2009, Dinamo l-a transferat pe Ropotan la Dinamo Moscova pentru 3 milioane de euro. El a mai jucat pentru Tom Tomsk, Volga Nijni Novgorod, Qabala Petrolul Ploiești, Pandurii Târgu Jiu, Hatta Club și Concordia Chiajna, iar tricoul echipei naționale a României l-a îmbrăcat de 7 ori.