Mutare istorică în Formula 1! Franțuzoaica de 22 de ani a semnat cu Mercedes!

Surpriză importantă înainte de startul noului sezon de Formula 1. O echipă de top face o mutare neașteptată. Anunțul noului pilot de la Mercedes. „Un pas fantastic”.
Alex Bodnariu
22.01.2026 | 06:50
Doriane Pin a fost numită noul pilot de dezvoltare la echipa Mercedes
Mutare interesantă înainte de noul sezon de Formula 1. Echipa Mercedes a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că franțuzoaica Doriane Pin va fi noul pilot de dezvoltare. Aceasta a câștigat în 2025 titlul în F1 Academy, iar visul ei este să ia startul într-o cursă din Marele Circ.

Doriane Pin a fost numită noul pilot de dezvoltare la echipa Mercedes

În vârstă de 22 de ani, Doriane Pin promovează din programul de juniori al Mercedes și intră oficial în structura de piloți care contribuie direct la dezvoltarea monopostului de Formula 1. Aceasta va testa mașinile pe care le vor pilota George Russell și Kimi Antonelli.

Concret, franțuzoaica va petrece multe ore în simulator și va ieși pe pistă cu monopostul pentru a face teste de setări, astfel încât mașina să fie pregătită pentru diverse condiții și scenarii din timpul curselor sezonului.

Ce a declarat Doriane Pin după ce a fost promovată de Mercedes

Doriane Pin va lucra cot la cot cu ingineri de top și va avea acces la procesele reale de dezvoltare ale unui monopost de Formula 1. Pentru prima dată, o campioană din F1 Academy, competiție destinată exclusiv femeilor, ajunge într-un rol tehnic concret într-o echipă de top din Formula 1.

„Sunt extrem de mândră și recunoscătoare pentru oportunitatea de a prelua rolul de Development Driver în cadrul echipei. Cei doi ani petrecuți în programul de juniori m-au ajutat enorm să cresc ca pilot, iar acesta este un pas fantastic înainte în cariera mea.

Sunt entuziasmată să continui munca alături de toți cei de la Brackley și Brixworth și să progresez spre oportunități viitoare, atât pe circuit, cât și în afara lui. Vreau, de asemenea, să le mulțumesc din suflet tuturor celor de la F1 Academy pentru sprijinul oferit în drumul meu până aici.

Această serie oferă o platformă extraordinară pentru piloții de sex feminin, iar pentru mine este o mare onoare să ridic în această seară trofeul de campioană. Pe măsură ce îmi continui propriul parcurs în motorsport, știu că vor urma multe alte femei incredibile pe urmele mele și le urez tuturor mult succes în sezonul care urmează”, a declarat Doriane Pin.

Alex Bodnariu
