Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un milion de euro

ADVERTISEMENT

Statul român face o mișcare-surpriză în procesul cu soții Carmen și Klaus Iohannis, prin care încearcă recuperarea sumelor din chirii pentru imobilul pierdut ocupat abuziv. ANAF a solicitat strămutarea dosarului de la Tribunalul Sibiu, după ce judecătorii de aici au ridicat sechestrul asupra bunurilor fostului președinte al României.

ANAF cere strămutarea procesului de recuperarea a banilor de la Carmen și Klaus Iohannis

ANAF a cerut oficial strămutarea procesului în care solicită un milion de euro de la familia Iohannis. Cererea a fost înregistrată la finalul lunii ianuarie, la Curtea de Apel Alba Iulia, instanța ”superioară” Tribunalului Sibiu, iar primul termen este stabilit pentru marți, 10 februarie 2026.

ADVERTISEMENT

Solicitarea depusă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov nu este una obișnuită pentru o instituție a statului. În general, cererile de strămutare se pot face din două motive principale: temerea dă imparțialitatea judecătorilor ar putea fi efectuată de factori externi (calitatea părților, relațiile locale sau emoția publică) și riscul unor tulburări grave ale ordinii publice.

Strămutarea garantează un proces echitabil, fără presiunea locală sau previne eventualele conflicte de interese. , Klaus Iohannis a fost primar al municipiului Sibiu, timp de 14 ani.

ADVERTISEMENT

Tribunalul Sibiu a deliberat doar două ore. Șeful ANAF: ”Nu am mai pățit până acum”

La finalul anului trecut, Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, pentru recuperarea datoriei de 4,7 milioane lei de la soții Carmen și Klaus Iohannis. La acea vreme, Adrian Nica, șeful ANAF, s-a arătat contrariat de faptul că decizia a venit după o deliberare de doar două ore.

ADVERTISEMENT

”Acţiunea în instanţă a vizat şi un sechestru asigurător care da, într-adevăr, noi nu am mai păţit până acum, nu am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeaşi şi până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanţei de judecată. Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară şi va acţiona în continuare în vederea punerii măsurilor asigurătorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, a declarat Adrian Nica pentru Antena 3.

În ianuarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia și a ridicat definitiv sechestrul ANAF asupra bunurilor fostului președinte.

ADVERTISEMENT

Fiscul se teme că nu va mai avea ce să recupereze din averea soților Iohannis

În acest moment, ANAF ia în calcul varianta în care nu va mai avea ce să execute din averea soților Iohannis. Teoretic, în lipsa unor măsuri asiguratorii, aceștia își pot înstrăina sau pune la adăpost bunurile, astfel încât Fiscul să nu mai aibă ce recupera. Tocmai de aceea, instituția a optat pentru strămutarea procesului ce vizează recuperarea prejudiciului, o variantă pe care șeful ANAF a declarat, în urmă cu câteva luni, că o analizează.

La finalul anului trecut, ANAF a înregistrat, în numele statului român o acțiune prin care a solicitat ca soții Carmen și Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate dintr-un imobil în centrul municipiului Sibiu. Este vorba de 320.000 de euro, la care se adaugă majorări și penalități stabilite în urma unei expertize făcute de un expert în domeniu.

Acțiunea vine după ce Klaus Iohannis a refuzat să achite voluntar datoria invocată de ANAF. În prezent, statul român a obținut în instanță dreptul de intabulare asupra întregului imobil și a intrat în deja în posesia jumătății deținute de fostul președinte.